Garífunas de Honduras conmemoran 229 años de su historia exigiendo respeto a sus tierras

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Tegucigalpa, 12 abr (EFE).- Los pueblos garífunas (negros) de Honduras conmemoraron este domingo el 229 aniversario de la llegada de sus descendientes al país exigiendo que se respete el derecho a sus tierras y que se cumplan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre (CorteIDH) sobre territorios de su etnia en tres departamentos en el Caribe hondureño.

«Denunciamos la apatía demostrada al no proceder al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconocen el derecho inalienable de las comunidades de Punta Piedra, municipio de Iriona, departamento de Colón; Tela y Triunfo de la Cruz, municipio de Tela (Atlántida), y Cayos Cochinos, departamento de Islas de la Bahía», indicaron los garífunas en un comunicado que difundieron en Tegucigalpa durante un evento cultural.

La etnia también reclamó «atención inmediata al conflicto agrario que tiñe de sangre la extensión territorial de la patria grande» y exigió «respeto a las tierras étnicas comunitarias».

«La usurpación, invasión, comercialización de nuestras tierras y territorios que ancestralmente nos pertenecen, debe finalizar, consecuentemente, proceder a su recuperación, respeto documentación registral y financiación para el desarrollo con identidad», añadió el manifiesto.

«Honduras somos todos y todas, la discriminación, marginalidad y opresión del pueblo garífuna y originarios en general es brutalmente escalofriante, no tenemos un embajador, ni siquiera un cónsul en un pequeño hermano país como Belice, ni mucho menos en una gran potencia como los Estados Unidos de América. En el ejecutivo actual nuestro pueblo ve con asombro que ni por asomo aparece algún espacio de primera, segunda, tercera o cuarta categoría para miembros de la comunidad, el apartheid queda pequeño con esta triste y vergonzosa realidad», indicaron los garífunas.

Al evento cultural que se celebró en el centro histórico de Tegucigalpa asistieron representantes de la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social y el director del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Iván Castellanos, entre otros invitados.

Castellanos resaltó que aunque los primeros garífunas llegaron hace 229 años a Punta Gorda, en la isla de Roatán, en el Caribe hondureño, es muy importante el entendimiento de ese hecho histórico porque las presentes generaciones son las herederas «de esa fuerza, de esa perseverancia por la que la población hizo un trayecto tan complejo, tan riesgoso».

Según apuntes históricos, los primeros garífunas llegaron a Honduras, como esclavos, el 12 de abril de 1797.

«Quiero reconocer a los líderes y a las liderezas que continúan con esta lucha, que continúan buscando y peleando por condiciones más equitativas y más igualitarias. Su rol como líderes y liderezas no es solamente preservar el pasado, sino construir el futuro», indicó Castellanos.

Además, señaló que todavía existen condiciones de desigualdad y una deuda histórica para con las poblaciones garífunas y afrondureñas, con acceso limitado a servicios y oportunidades que muchas veces no se dan para adolescentes y jóvenes.

El alto funcionario de las Naciones Unidas abogó por promover el liderazgo, las habilidades y los conocimientos de los adolescentes y jóvenes garífunas, a quienes reconoció como actores clave del desarrollo, agentes de cambio y protagonistas en la construcción de condiciones más prósperas para sus comunidades. EFE

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