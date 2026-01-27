Garay: «A Argentina le pido que disfrute como hizo a partir del tercer partido en Catar»

Lina Tobón

Madrid, 27 ene (EFE).- El exdefensa argentino Ezequiel Garay considera que la Albiceleste, actual campeona del mundo, será «la selección a batir» en el Mundial 2026, que Leo Messi aún aporta «un plus» y aconseja al equipo de Lionel Scaloni que «disfrute» como lo hizo «a partir del tercer partido» en Catar 2022.

Garay (Rosario, 10 octubre de 1986) jugó en Newell’s Old Boys, Racing de Santander, Real Madrid Benfica, Zenit San Petersburgo y Valencia, en una carrera que le llevó durante 16 años desde Argentina a España, Portugal y Rusia, y a disputar 32 partidos con la selección argentina.

Cuatro años y medio después de su retirada, el excentral argentino asegura a EFE que extraña «cero» el fútbol y que ha dejado de seguirlo, al considerar «superada» su etapa como jugador. Incluso, si tiene que elegir, prefiere «ver un partido de pádel» antes que uno de fútbol, porque ha encontrado en este deporte «el refugio».

Mundialista en 2014, Garay mantiene no obstante, en una entrevista con la Agencia EFE con motivo de su participación en la Hexagon Cup, que el conjunto argentino de Scaloni sigue siendo el favorito en la cita del próximo verano.

Pregunta (P.): De 1 a 10, ¿qué tanto extraña el fútbol?

Respuesta (R.): “La verdad, cero. Uno termina muy saturado del fútbol y busca otras cosas para hacer. Por lo menos ese era mi caso. Cuando dejé de hacer fútbol no quería seguir vinculado a él y encontré en el pádel el refugio que necesitaba y la verdad que estoy muy contento”.

P: ¿Dice que ya casi no ve fútbol?

R: “No veo nada. Si me dan a elegir ver un partido de fútbol o un partido de pádel, elijo un partido de pádel”.

P: ¿Incluidos los partidos del Mundial de fútbol?

R: “No lo sigo, no lo sigo al fútbol. Ya fue etapa superada. Creo que ya viví lo que tenía que vivir en ese mundo y ahora estoy en otro que es realmente increíble”.

P: Aun así, como internacional argentino y por la manera en que se vive la pasión del fútbol como país, ¿cómo ve a la selección de cara al próximo Mundial?

R: “Lo sigo cero pero algún partido si veré, seguro. Es la flamante campeona del último Mundial y creo que va a ser la selección a batir. Donde esté Leo Messi, es un plus más para cualquier equipo y sobretodo para la selección argentina. Ojalá que podamos conseguir el bicampeonato del mundo”.

P: Como referente que sabe leer el equipo, porque hizo parte de el ¿Qué mejora le sugeriría a Argentina, pensando en el Mundial?

R: “Que disfruten como lo hicieron a partir del tercer partido del Mundial pasado. Porque el primero fue complicado, el segundo también, yo creo que Argentina empezó a disfrutar a partir del tercero y se vio lo que puede hacer, lo que puede generar y así consiguió el campeonato”.

P: Desde su experiencia como mundialista en 2014 ¿Considera que la presión de llegar como favorita al próximo Mundial pesa o empuja a la Selección Argentina?

R: “Para mí es un plus más porque lo tenés a Leo. Esa presión de tener al mejor jugador de la historia la tenés que convertir en positivo y la verdad que nosotros lo tomamos como tal y creo que en el Mundial que se consiguió también y ahora el que viene lo tienen que tomar igual ”.

P: ¿Qué tipo de rival incomoda más a Argentina: presión alta, bloque bajo o duelos físicos?

R: “Cuando le quitan el balón a la selección sufre. Pero yo creo que todos los partidos van a ser difíciles porque todos le quieren ganar a Argentina: es el partido de su vida y todos los partidos van a ser muy difíciles”.

P: Más allá de Messi, ¿qué alerta no se puede ignorar de cara al Mundial?

R: “Esta selección está muy bien trabajada por Scaloni. Ha hecho un muy buen trabajo y va a saber dar con la tecla correcta para este próximo Mundial”. EFE

