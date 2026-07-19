Gato rescatado entre los escombros es «un rayo de esperanza» tras los sismos en Venezuela

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Rescatistas voluntarios, que continúan la búsqueda de los cuerpos de las más de 5.000 víctimas que dejó la dupla de terremotos en Venezuela, sacaron este sábado a un gato de entre los escombros, constataron periodistas de la AFP.

Dos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 azotaron el norte de Venezuela el 24 de junio y generaron destrozos en La Guaira, estado costero vecino de Caracas.

El rescate ocurrió en el «OPP 26», uno de los edificios de un enorme complejo residencial de La Guaira que colapsó y quedó hecho añicos. Es difícil determinar si el debilitado gato estaba atrapado desde los temblores, o si se había refugiado más recientemente.

Un grupo de rescatistas buscaban entre los escombros de la planta baja del edificio cuando avistaron al animal. «Vimos al gato, se asustó y se fue hacia adentro, ya más adentro del edificio», contó a la AFP Andrés Carvajal.

«No quería quedarme con esa derrota», siguió. «Me metí, me quité el guante, puse gatarina (comida para gatos) en el brazo y empecé a llamarlo con la comida. Él se fue acercando, obviamente comió con un poquito de desesperación», detalló este universitario de 21 años.

Una vez que atraparon al gato, Andrés se lo entregó a otros rescatistas, que lo llevaron a un pequeño campamento donde veterinarios están de guardia frente a los edificios destruidos.

Asustado, el pequeño animal negro escapó de sus rescatistas, pero fue atrapado nuevamente por voluntarios. Luego recibió hidratación con una inyección y le limpiaron el polvoriento pelaje para enviarlo a un refugio.

«Me alegra mucho haberlo conseguido (…) Es imposible no sentir empatía por cualquiera de las vidas que estén aquí. Y encontrar este gatito, obviamente, es un rayo de luz, un rayo de esperanza», reflexionó.

Andrés usa un casco identificado con marcador como «el gato», pero aclaró que no tiene nada que ver con el rescate, sino que le dicen así desde primaria por sus ojos claros. «El gato salvó el gato», bromean sus compañeros.

Junto otros estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Andrés creó la asociación Pico y Pala UCV con la misión de rescatar personas enterradas bajo los escombros. Inicialmente buscaban a una compañera de clases que vivía en el derrumbado edificio Rita en Caracas.

«Estuvimos diez días buscando en el edificio Rita. No lo conseguimos. Después de que nuestra labor terminó allá, nos trasladamos a hacer todo lo posible aquí en La Guaira», explicó. «Bajo cada vez que puedo».

En su casco también escribió el lema en latín «Memento mori» (Recuerda que vas a morir).

Al menos 5.119 personas murieron en los terremotos, según el último balance difundido el sábado.

Las autoridades evitan hablar del número de desaparecidos. La ONU estimó que podía llegar hasta 50.000 al día siguiente de la tragedia. Algunas proyecciones plantean una cifra cercana a los 10.000.

pgf/bc/lb