Gerry Adams niega ante un tribunal inglés haber sido alguna vez miembro del IRA

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Londres, 17 mar (EFE).- Gerry Adams, antiguo presidente del Sinn Fein, negó en un testimonio por escrito presentado este martes a un tribunal inglés haber pertenecido al inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), y recalcó que no participó en la planificación, preparación o ejecución de pasados atentados de esa organización terrorista.

Adams, de 77 años, se presentó hoy ante el Tribunal Superior de Londres para responder a una demanda civil presentada por tres hombres que resultaron heridos en atentados del IRA en 1973 y 1996.

Con un trébol en la solapa, símbolo de la República de Irlanda, y una pulsera con la frase «Salvar Gaza», Adams le deseó al juez Jonathan Swift un «muy feliz Día de San Patricio», patrón de los irlandeses y motivo de gran celebración hoy en ese país y entre todos los irlandeses de la diáspora.

En concreto, la demanda contra el expresidente del Sinn Féin ha sido interpuesta por Jonathan Ganesh, quien resultó herido en el atentado del IRA de 1996 en los muelles de Londres; John Clark, víctima del atentado de 1973 en la corte penal londinense de Old Bailey (Londres), y Barry Laycock, víctima de la bomba que explotó en el centro comercial Arndale de Manchester en 1996.

Los tres alegan que Gerry Adams fue un miembro destacado del IRA en esas fechas, incluyendo su Consejo del Ejército, y exigen de su parte una indemnización simbólica de una libra.

Sin embargo, quien fuera presidente del brazo político del IRA desmintió haber pertenecido alguna vez al IRA y negó de manera «categórica» su participación en los tres atentados con bomba.

En su declaración, Adams también subrayó que era consciente que los demandantes han sufrido considerablemente por los atentados.

«Si bien niego categóricamente las acusaciones de los demandantes sobre mi posible participación en dichos atentados, nada de lo expresado en esta declaración debe interpretarse como una crítica a los demandantes ni como un intento de negar o minimizar sus terribles experiencias», indicó Adams, que presidió el Sinn Fein entre 1983 y 2018.

Ni miembro ni dirigente del IRA

«Nunca fui miembro del IRA ni de su Consejo del Ejército (…) Nunca he desempeñado un rol de mando y control en el IRA y nunca he tenido un puesto de alto rango (…)», insistió Adams, como ha dicho repetidamente en el pasado.

Aseguró que desconocía la estructura o los procesos de toma de decisiones de la antigua organización terrorista.

El coronel Richard Kemp, quien sirvió en el Ejército Británico en Irlanda del Norte durante las décadas de 1980 y 1990, afirmó en una reciente declaración al tribunal que tuvo acceso a abundante información que dejaba claro que Adams era una de las figuras más destacadas del IRA.

Shane Paul O’Doherty, exmiembro del IRA que perpetró atentados con cartas bomba en la década de 1970, también declaró ante el tribunal la semana pasada que Adams fue un alto mando de la organización.

La campaña terrorista del IRA fue un conflicto armado que duró casi treinta años (1969-1998), cuyo objetivo era forzar la salida del Reino Unido de Irlanda del Norte para lograr una Irlanda unida.

Tras varias treguas en los pasados años 90, el IRA aceptó la vía del diálogo cuando los partidos políticos de Irlanda del Norte firmaron el histórico Acuerdo de Viernes Santo (1998), que puso fin a la violencia en la provincia británica.

En 2005, la organización declaró formalmente el fin de su campaña armada y completó la entrega supervisada de su arsenal. EFE

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