Gerry Adams niega su pertenencia al IRA en una demanda civil por daños en tres atentados

3 minutos

Dublín, 9 mar (EFE).- El expresidente del Sinn Féin Gerry Adams reiteró este lunes, a través de sus abogados, que nunca ha sido miembro del IRA, como sostienen tres víctimas de atentados de la banda terrorista en una demanda civil presentada ante el Tribunal Superior de Londres.

Los denunciantes le reclaman la cantidad simbólica de una libra (1,15 euros) por su responsabilidad en los daños sufridos en tres ataques con bombas cometidos por el ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA) en Inglaterra en 1973 y 1996.

Al comienzo hoy de este juicio sin jurado, la defensa de Adams cuestionó la validez de «estas reclamaciones» al sostener que han sido presentadas «varias décadas después de la expiración del plazo de prescripción aplicable».

Según Edward Craven, abogado del veterano líder nacionalista, no hay razón «legal ni práctica» que explique por qué los demandantes esperaron hasta 2022 para iniciar este proceso.

«Pero incluso si la demanda no estuviera abocada a fracasar por cuestiones de prescripción, fracasará inevitablemente por falta de méritos», expuso el letrado, quien subrayó que Adams, de 77 años, «niega rotundamente cualquier implicación» en los citados atentados.

Asimismo, aseguró que Adams, presidente entre 1983 y 2019 del Sinn Féin, brazo político de IRA, desempeñó un «papel fundamental» en el proceso de paz que culminó en el acuerdo del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin «a décadas de conflicto» en la provincia británica de Irlanda del Norte.

Recordó asimismo que su cliente «nunca ha sido detenido» y, «mucho menos, acusado o condenado» de cualquier delito relacionado con aquellos atentados.

«Si las fuerzas del orden hubiesen tenido información que hubiese generado sospechas razonables sobre su implicación, habría sido arrestado e interrogado», agregó Craven, en referencia a las supuestas pruebas recabadas por los servicios de inteligencia «durante años» a las que aludió hoy la acusación.

Adams fue acusado de pertenecer al IRA en 1978, pero se retiraron los cargos por falta de pruebas, por lo que ésta es la primera vez que la Justicia se pronunciará sobre su participación real durante el pasado conflicto.

La abogada de los demandantes, Anne Studd, expuso hoy que Adams actuó «junto con otros» para desarrollar una campaña de atentados en Gran Bretaña, en el marco de una estrategia del IRA diseñada para extender la violencia desde Irlanda del Norte hasta el corazón del Reino Unido.

En su alegato inicial, la letrada apuntó que Adams fue «directamente responsable» de las decisiones tomadas para colocar artefactos explosivos desde varios cargos, entre los que incluyó el de miembro del Consejo Militar, compuesto por siete personas y considerado como la máxima autoridad de la banda armada.

La abogada representa a John Clark, víctima del atentado cometido en el tribunal penal del Old Bailey en Londres en 1973, y a Jonathan Ganesh y Barry Laycock, heridos por las bombas detonadas en los muelles de la capital en 1996 y en un centro comercial de Mánchester ese mismo año, respectivamente. EFE

ja/jm/jgb