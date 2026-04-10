Glaciar Cerros de la Plaza, en el centro de Colombia, desaparece por el cambio climático

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Bogotá, 10 abr (EFE).- El glaciar de los Cerros de la Plaza, ubicado en la Sierra Nevada de Güicán o El Cocuy, en el centro de Colombia, desapareció el mes pasado como consecuencia del cambio climático, según revela el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

«En marzo de 2026 se confirmó la extinción del glaciar de los Cerros de la Plaza (…) Su desaparición no fue abrupta, sino el resultado de un proceso sostenido de transformación climática que se aceleró en las últimas décadas», señala la entidad en su cuenta de X, mensaje que acompaña con imágenes que muestran la extinción gradual del glaciar a lo largo de los últimos años.

De acuerdo con el Ideam, a mediados del siglo XIX este glaciar tenía una superficie aproximada de 5,5 kilómetros cuadrados y en 2016 la capa de hielo se había reducido a solo 0,15 kilómetros cuadrados. «Hoy, su cobertura es de cero. Su extinción es definitiva», sentencia el organismo.

«Detrás de esta pérdida hay múltiples factores que interactúan entre sí: el aumento sostenido de la temperatura, la disminución de la precipitación en forma de nieve y su ubicación a una altitud relativamente baja (cercana a los 5.000 metros) para las condiciones actuales del clima», indica el Ideam.

El organismo añade que en la región de los Andes tropicales «los glaciares son especialmente sensibles a estas variaciones» y el monitoreo satelital no solo ha documentado esta extinción, sino que ha ayudado a «comprender con mayor precisión la velocidad y los impactos del cambio climático en Colombia».

«La desaparición de un glaciar no es un hecho aislado. Es la manifestación visible de un sistema climático que está cambiando. Los glaciares cumplen funciones clave en la regulación hídrica y en los ecosistemas de alta montaña. Su pérdida tiene implicaciones que van más allá del paisaje», agrega el organismo.

La Sierra Nevada de Güicán o El Cocuy, donde estaba el glaciar desaparecido, está situada en la Cordillera Oriental, entre los departamentos de Boyacá, Casanare y Arauca, y alberga la mayor superficie glaciar de Colombia.

Para el Ideam, lo sucedido con el glaciar de los Cerros de la Plaza, es una advertencia del planeta: «El cambio climático es una realidad que ya está transformando nuestros territorios». EFE

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