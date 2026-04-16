Gobernador de Buenos Aires desembarca en España con críticas a política exterior de Milei

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Malén Sabella

Madrid, 16 abr (EFE).- El gobernador de la provincia de Buenos Aires (Argentina), Axel Kicillof, calificó de «vergüenza» y «papelón» la actual política exterior argentina y advirtió desde Madrid sobre los riesgos de abandonar la histórica tradición de neutralidad del país frente a conflictos internacionales.

Kicillof inició este jueves una intensa agenda política y económica en España, en la antesala de la cumbre de líderes progresistas que comenzará este viernes en Barcelona y a la que asistirá.

Desde Madrid el mandatario bonaerense cuestionó con dureza el alineamiento internacional del presidente argentino, Javier Milei, a quien acusó de formar parte de una «derecha transnacional» que pone en riesgo la democracia, al tiempo que presentó ante inversores españoles un régimen propio de promoción industrial para la provincia.

Kicillof remarcó la necesidad de construir una alternativa política en Argentina de alcance nacional e internacional.

“No estoy recorriendo ni el país ni España como candidato. Estoy haciendo una contribución que tiene que ver también a nivel internacional, tratar de buscar vínculos y conexiones”, afirmó el gobernador.

Para Kicillof, el avance de las corrientes de extrema derecha no es un fenómeno local, sino una coordinación global de la que Milei es un actor central.

“Hoy hay una derecha internacional que está perfectamente articulada, coordinada, que tiene una dirigencia, que tiene un club, que tiene premios, que tiene todo tipo de cosas bizarras, absurdas, pero ahí van. Y Milei es una expresión, un capítulo de esa derecha transnacional”, sentenció.

Al ser consultado por EFE sobre la política exterior de Milei, calificó como un “papelón” y una “vergüenza” su manejo de la diplomacia, haciendo hincapié en las visitas del presidente argentino a España sin contacto oficial con el Gobierno de este país.

“Es una vergüenza que el presidente de un país visite otro y no tenga ni siquiera la decencia de conectarse y pedir una audiencia, saludar formalmente, sino que venga a insultar a las autoridades”, fustigó en relación a los ataques del mandatario argentino al Gobierno de Pedro Sánchez.

Seguridad internacional y neutralidad

Uno de los puntos más críticos que el mandatario señaló a EFE fue el giro de Argentina en materia de política de seguridad y conflictos globales.

Kicillof advirtió sobre el peligro de abandonar la histórica tradición de neutralidad del país, especialmente tras el alineamiento total del Gobierno actual con Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán.

“Hay cosas con las que no se juega o, como lo voy a decir como me sale, no se jode”, expresó.

A su juicio, la lectura geopolítica del Gobierno de Milei es “afiebrada y peligrosa”, alejando a la región de su tradición como zona de paz.

Inversiones y Mercosur

En el plano económico, Kicillof mantuvo reuniones con directivos de empresas españolas con presencia en territorio bonaerense y fondos de inversión.

Durante estos encuentros, presentó el esquema provincial de fomento, diferenciándolo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno nacional.

“Nosotros tenemos un régimen, no RIGI para grandes inversiones ni RIMI para medianas, sino un régimen de promoción y de expansión del proceso productivo laboral en la provincia de Buenos Aires”, explicó, detallando que el objetivo es generar no solo capital, sino también “trabajo, capacidades nuevas y encadenamientos productivos”.

Asimismo, destacó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es una herramienta fundamental en el actual contexto de transición mundial.

“Creo que es un acuerdo que abre una perspectiva que veo desde todos los puntos de vista positiva. Integrar más Europa con Latinoamérica creo que es fundamental”, sostuvo.

Hacia la cumbre progresista

Kicillof cerró su jornada en Madrid con la presentación de su libro «De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico» y adelantó que estará este viernes en la cumbre de Barcelona.

“La ultraderecha tiene una suerte de cofradía donde discuten, evalúan e intervienen con discursos y objetivos muy parecidos. Por el otro lado, nosotros tenemos que empezar a ponernos de acuerdo para dar una respuesta que esté a la altura de esta época”, argumentó.

El gobernador insistió en que el objetivo del encuentro de Barcelona es coordinar una respuesta global a la agenda de la ultraderecha de manera conjunta con líderes y mandatarios internacionales. EFE

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