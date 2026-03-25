Gobierno argentino dice que «es hora de pasar página» tras 50 aniversario de la dictadura

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Buenos Aires, 25 mar (EFE).- Un día después del 50 aniversario del golpe de Estado y del inicio de la última dictadura en Argentina (1976-1983), el jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Manuel Adorni, dijo este miércoles que «es hora de pasar página» y anunció una reconstrucción de las Fuerzas Armadas.

«Es hora de pasar de página e inaugurar un nuevo ciclo. Las Fuerzas Armadas ya han demostrado ser democráticas. Es hora de reconstruir el instrumento militar y poner a las fuerzas armadas en el lugar que cualquier nación madura y seria tiene», afirmó Adorni.

Horas después de que cientos de miles de personas salieran a las calles en Argentina para pedir justicia por los 30.000 desaparecidos y recordar los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura, anunció que el 10% de los ingresos fiscales derivados de las privatizaciones se destinarán a renovar las Fuerzas Armadas y comprar armamento. EFE

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