Gobierno de Ecuador anuncia la captura en Colombia del hermano del narcotraficante Fito

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Guayaquil (Ecuador), 16 jun (EFE).- El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció este martes que fue capturado en Colombia Ronald Javier Macías Villamar, hermano del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (Fito), máximo líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua del país, y quien está encarcelado en Estados Unidos.

«Cae en Colombia alias Javi, hermano de alias Fito. El círculo se cierra», escribió Reimberg en su cuenta de la red social X en la que publicó también una foto del hombre y un afiche en el que se ofrecía una recompensa de hasta 100.000 dólares por información sobre su paradero.

El ministro señaló que la operación fue realizada entre la Policía y las Fuerzas Armadas ecuatorianas y autoridades de Colombia, y que Javi residía en ese país con «papeles colombianos bajo otra identidad». EFE

cbs/fgg/seo