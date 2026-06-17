Gobierno de Ecuador anuncia la captura en Colombia del hermano del narcotraficante Fito

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Guayaquil (Ecuador), 16 jun (EFE).- El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció este martes que fue capturado en Colombia Ronald Javier Macías Villamar, hermano del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (Fito), máximo líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua del país, y quien está encarcelado en Estados Unidos.

«Cae en Colombia alias Javi, hermano de alias Fito. El círculo se cierra», escribió Reimberg en su cuenta de la red social X en la que publicó también una foto del hombre y un afiche en el que se ofrecía una recompensa de hasta 100.000 dólares por información sobre su paradero.

El ministro señaló que la operación fue realizada entre la Policía y las Fuerzas Armadas ecuatorianas y autoridades de Colombia, y que Javi residía en ese país con «papeles colombianos bajo otra identidad».

Además, indicó que el hombre, involucrado en casos de lavado de dinero y delincuencia organizada, tenía activa una alerta roja de interpol y que era requerido por la Justicia ecuatoriana.

Ronald Javier Macías Villamar es uno de los familiares del narcotraficante que fue imputado el año pasado por presunto lavado de activos, un caso por el que otros seis parientes del círculo más íntimo del líder criminal ya fueron condenados a finales de mayo a penas de cárcel de entre siete y diez años.

Según la Fiscalía, los procesados en este caso habrían lavado un monto superior a los 25 millones de dólares, obtenidos supuestamente de sus actividades ilegales.

Fito, también incluido en esta investigación, no ha podido ser juzgado ya que está recluido en una cárcel de Nueva York a la espera de un juicio por narcotráfico y otros delitos.

El narcotraficante se convirtió en julio del año pasado en el primer ecuatoriano en ser extraditado a Estados Unidos desde territorio nacional, después de que apenas 25 días antes fuese recapturado en un búnker ubicado debajo de una vivienda, en la provincia costera de Manabí, bastión de Los Choneros.

En marzo pasado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó a Colombia de «darle espacio» a la familia de Fito, quienes supuestamente habían «cruzado al país» vecino cuando en Ecuador estaba vigente un toque de queda nocturno, lo que tensó aún más las relaciones entre ambos gobiernos, en medio de la guerra comercial en la que estuvieron inmersos entre febrero e inicios de junio.

Los Choneros es una de las bandas criminales catalogadas como «terroristas» por el Gobierno de Noboa, en el marco de la «guerra» que declaró en 2024 a estos grupos, a quienes se les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino.

Estados Unidos y Argentina también han declarado a Los Choneros, y a su rival más poderoso en Ecuador, Los Lobos, como «organizaciones terroristas». EFE

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