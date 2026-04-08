Gobierno de Paraguay reitera respaldo a Panamá como sede de la Asamblea General de la OEA

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Asunción, 8 abr (EFE).- El Gobierno de Paraguay reiteró este miércoles su respaldo a Panamá como sede de la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebrará del 22 al 24 de junio en la capital de ese país.

En un comunicado conjunto, suscrito por los cancilleres de Paraguay, Rubén Ramírez, y Panamá, Javier Martínez-Acha, se informa de los acuerdos alcanzados durante la visita de trabajo del diplomático centroamericano a la nación suramericana.

En el texto se resalta que el jefe de las Relaciones Exteriores paraguayas confirmó a su homólogo «el firme respaldo» de su país a la decisión adoptada de forma unánime en el seno de la OEA, a finales de julio del año pasado, y que estableció que Ciudad de Panamá albergará el periodo de sesiones ordinarias del órgano para este 2026.

Asimismo, el documento señala que los países subrayaron la necesidad de «avanzar decididamente en la complementación económica bilateral con iniciativas que favorezcan la facilitación del comercio».

En este sentido, los cancilleres destacaron que Panamá es una «plataforma estratégica para el intercambio comercial» y un centro logístico y de conectividad regional, por cuanto manifestaron sus voluntades de fomentar el acercamiento entre las empresas públicas y privadas de ambos países.

Por otro lado, los diplomáticos reiteraron su «firme e irrenunciable compromiso en la lucha contra el crimen organizado transnacional», al tiempo que remarcaron la importancia de «intensificar la cooperación bilateral» en esta materia.

Martínez-Acha mantendrá una nutrida agenda de reuniones y otras actividades en Paraguay hasta el próximo domingo, cuando regresará a su país.

Entre otros, está previsto un encuentro, este viernes, con directivos y empresarios de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), uno de los mayores gremios patronales del país. EFE

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