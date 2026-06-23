Gobierno de Paraguay se une al «Compromiso de Santiago» contra el crimen transnacional

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Asunción, 22 jun (EFE).- Paraguay se sumó este lunes a los Gobiernos de Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador al suscribir el denominado «Compromiso de Santiago», en un encuentro en Panamá al margen de la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción.

En un comunicado, la Cancillería paraguaya detalló que el titular de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, suscribió la adhesión de su país al Compromiso Regional de Santiago contra el Crimen Organizado Transnacional, adoptado el 28 de mayo pasado en Santiago de Chile.

Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador se comprometieron en mayo pasado durante de un encuentro de cancilleres y ministros de Seguridad de estos cinco países a elaborar un plan de acción conjunto, que incluya «acciones concretas y resultados medibles y verificables», y a reunirse de nuevo en 180 días en Buenos Aires para revisar los avances.

Entre las medidas que se buscan impulsar se encuentran la coordinación fronteriza, la cooperación institucional, el intercambio de información, la trazabilidad de flujos financieros ilícitos o el fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta.

A excepción de Perú -inmerso en un largo proceso electoral-, todos los países participantes están gobernados por mandatarios de derecha o extrema derecha que forman parte de la iniciativa ‘Escudo de las Américas’, anunciada en marzo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el crimen internacional y contrarrestar la influencia de China en el hemisferio occidental.EFE

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