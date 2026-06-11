Gobierno de Puerto Rico afirma que trabaja para atender cortes en el suministro de agua

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San Juan, 10 jun (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, aseguró este miércoles que las autoridades trabajan para atender los diversos cortes de suministro de agua que afectan a gran parte de la población puertorriqueña debido a problemas en la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), con una inversión de 217 millones de dólares.

«Identificamos y comenzamos todos los proyectos para arreglar la infraestructura que sostiene nuestro sistema de agua potable. Ya avanzan, también, los trabajos para reconstruir y recuperar la capacidad de tener agua y fortalecer nuestro sistema», apuntó la mandataria en un mensaje a los ciudadanos.

Estos trabajos tienen el objetivo de atender con urgencia las deficiencias críticas que afectan la prestación del servicio de agua potable y saneamiento en múltiples municipios de Puerto Rico.

En este contexto, González hizo hincapié en que la crisis en la infraestructura de la AAA comenzó hace años y llevará tiempo poder solventar el problema.

Para ello, la mandataria precisó que se harán arreglos en unas de las principales plantas de filtración del archipiélago: la estación de bombas Finca Rosso, en Sergio Cuevas (Carraízo) y en las instalaciones de Enrique Ortega (La Plata).

«La planta de Sergio Cuevas es la principal instalación de producción de agua en la zona metro. Más de 190.000 clientes se atienden a esta planta. Sin embargo, por más de 10 años, tampoco se moderniza. Sus equipos operan dañados y más allá de su vida útil», explicó la gobernadora.

Además, González detalló que la Finca Rosso y Enrique Ortega sufrieron daños en su infraestructura debido a cortes de energía que sucedieron por interrupciones en el servicio de la empresa encargada de la transmisión de la electricidad en el archipiélago, LUMA Energy.

«Estamos atendiendo estos retos para fortalecer esta infraestructura crítica y garantizar que tú tengas agua», concluyó la mandataria.

La AAA y el municipio de San Juan acordaron esta semana con la creación de un Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua, resolver la crisis que afecta a varias poblaciones puertorriqueñas que por el momento, desconocen cuando tendrán restituido este servicio básico. EFE

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