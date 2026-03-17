Gobierno español apoya «al 100%» palabras del rey sobre el «abuso» en conquista de América

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Madrid, 17 mar (EFE).- La ministra portavoz, Elma Saiz, aseguró este martes que el Gobierno español suscribe «al 100%» las palabras del rey Felipe VI con las que reconoció que hubo «mucho abuso» durante la conquista de América, al asegurar que «hay cosas que, a día de hoy, no pueden hacernos sentir orgullosos».

Así lo dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por las palabras del rey, en concreto sobre si es una postura pactada entre la Casa Real y el Gobierno, y si eso puede facilitar la presencia de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid en noviembre próximo.

La portavoz señaló que el Gobierno español fue informado de las palabras del rey y las suscribe «al 100%».

Sobre la segunda pregunta, Saiz comentó que desea que sea una Cumbre Iberoamericana «al máximo nivel» y que cuente «con la mayor participación posible de líderes internacionales», dada la importancia y el contexto actual.

Por su parte, el líder del opositor (PP), el conservador Alberto Núñez Feijóo, aseguró este martes que se siente «orgulloso del legado español» en Latinoamérica y pidió contextualizar las palabras del rey.

Destacó también que la llegada de España a América ha conllevado una comunidad lingüística y cultural «excepcional», antes de opinar que hacer ahora un examen de lo ocurrido en el siglo XV es un «disparate».

Sobre estas declaraciones del líder del PP, Saiz criticó que, aparte de «negar la historia», Núñez Feijóo esté «abrazando posiciones ultras negacionistas, pasando por encima incluso de las instituciones».

El rey Felipe VI aseguró este lunes en Madrid que hubo «mucho abuso» en la conquista de América y aseguró que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, «obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos», aunque indicó que deben ponerse en su justo contexto.

El rey de España hizo estas declaraciones, publicadas en redes sociales por la Casa Real, durante una visita no oficial a la exposición ‘La mujer en el México indígena’, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional hasta el próximo 22 de marzo, junto con el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel.

Previamente, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ya había afirmado hace unos meses que a lo largo de la historia compartida entre ambas naciones «ha habido dolor e injusticia» hacia los pueblos originarios mexicanos y que es «justo reconocerlo y lamentarlo».

México había solicitado al rey de España que pidiera perdón por esos hechos a través de una carta del entonces presidente López Obrador (2018-2024) que nunca fue respondida, por lo que Sheinbaum no invitó al monarca a su toma de posesión en octubre de 2024, mientras que el Gobierno español decidió no enviar ningún representante en señal de protesta. EFE

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