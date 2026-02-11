Gobierno francés llama a limitar el consumo de carne y charcutería y reducir la importada

París, 11 feb (EFE).- El Gobierno francés publicó este miércoles la estrategia nacional para la alimentación, la nutrición y el clima, que recomienda limitar el consumo de carne y la charcutería, así como reducir la ingesta de la importada, con vistas a alcanzar un sistema alimentario «más saludable y sostenible» de aquí a 2030.

Elaborado por los Ministerios de Agricultura, Transición Ecológica y Salud, el informe aconseja moderar el consumo especialmente de la carne roja y la charcutería, al tiempo que aboga por disminuir los productos cárnicos de fuera de la Unión Europea.

«Comer mejor significa actuar por el planeta y por nuestra salud», dijo la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, que defendió que elegir productos locales y sostenibles contribuye a reducir la huella de carbono y a proteger la biodiversidad.

La estrategia, que integra por primera vez las políticas de nutrición, alimentación y clima, sitúa la alimentación como un pilar clave para mejorar la salud de la población, reforzar la resiliencia de los sistemas agrícolas y la soberanía alimentaria, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y preservar la biodiversidad.

Según el documento, el 30 % de las muertes por enfermedades cardiovasculares están relacionadas con una mala alimentación, mientras que el sistema alimentario representa el 24 % de la huella de carbono del consumo total del país. Además, el 16 % de la población se ve afectada por inseguridad alimentaria.

El documento amplía las recomendaciones nutricionales tradicionales, como el consumo diario de cinco frutas y verduras, y las adapta a los retos sanitarios y medioambientales actuales.

La estrategia fija como meta que todos los ciudadanos puedan acceder a alimentos más saludables, sostenibles y de origen local, al tiempo que se fortalece la soberanía agrícola nacional.

Entre las medidas anunciadas, el Gobierno reitera el compromiso de priorizar cadenas de suministro cortas en la restauración pública del Estado y de sus instituciones, como las escuelas, así como excluir la compra de alimentos no europeos en estos servicios.

La prevención es un eje central del plan para el Gobierno francés, al considerar la alimentación, la actividad física y la lucha contra el sedentarismo como herramientas clave para reducir enfermedades crónicas y mejorar de forma duradera la salud de la población. EFE

