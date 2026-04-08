Gobierno libanés dice que hay decenas de muertos y cientos de heridos en ataques de Israel

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Beirut, 8 abr (EFE).- El Gobierno libanés aseguró que los ataques israelíes lanzados este miércoles contra diferentes puntos del Líbano causaron «decenas» de muertos y «cientos» de heridos, en el «mayor ataque» del Estado judío desde que comenzó la guerra contra el país mediterráneo el 2 de marzo.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, afirmó que «la fuerza aérea enemiga israelí lanzó una oleada de ataques simultáneos en varias regiones libanesas, lo que resultó en un saldo inicial de decenas de mártires y cientos de heridos».

El departamento, que calificó esta acción de «escalada muy grave», señaló que ahora la prioridad es «completar las labores de rescate y salvar la vida de quienes aún permanecen atrapados bajo los escombros, así como garantizar la atención médica a todos los heridos, distribuyéndolos a los hospitales según su estado».

Por lo tanto, el ministerio espera que «todos reduzcan la congestión (del tráfico) actual, especialmente en los barrios de la capital, Beirut, para dar prioridad a los servicios de rescate y ambulancias».

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, dijo en su cuenta de X que mientras se celebra el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, Israel «continúa expandiendo sus ataques, dirigidos contra barrios residenciales densamente poblados».

Esto ha causado la muerte «de civiles inocentes en todo el Líbano, especialmente en la capital, Beirut, haciendo caso omiso de todos los esfuerzos regionales e internacionales para detener la guerra», sostuvo.

«Hacemos un llamamiento a todos los amigos del Líbano para que nos ayuden a detener estos ataques por todos los medios disponibles», añadió.

Por otro lado, el presidente del Sindicato de Médicos de Beirut, Elias Challala, instó a «todos los médicos, cada uno dentro de su especialidad, para que acudan a los hospitales a prestar asistencia por el gran número de víctimas resultantes de los ataques aéreos, para cumplir con su deber médico y humanitario».

El Ejército de Israel aseguró haber lanzado este miércoles su «mayor ataque» en el Líbano desde que comenzara la guerra contra el país el 2 de marzo, según un comunicado compartido en sus canales oficiales después de que entrara en vigor la tregua entre Estados Unidos e Irán.

«En 10 minutos y a lo largo de distintas áreas simultáneamente, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) completaron el mayor ataque coordinado, atacando más de 100 centros de mando y posiciones militares de Hizbulá», comienza el anuncio, que describe bombardeos contra Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur del Líbano.

Entre los objetivos se encontraban centros de inteligencia y sedes del grupo chií Hizbulá, infraestructuras de lanzamiento de misiles y navales de la organización y activos de la Fuerza Radwan y su unidad aérea 127, ambos cuerpos de élite.

Según las autoridades libanesas, más de 1.500 personas han muerto en territorio libanés y otras 4.800 han resultado heridas en los ataques de Israel. EFE

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