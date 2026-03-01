Gobierno libanés reafirma principio de que sólo el Estado «tiene autoridad para la guerra»

Beirut, 1 mar (EFE).- El Gobierno libanés reafirmó hoy que las autoridades constitucionales del Estado son las únicas que tienen capacidad para «asuntos de paz y guerra», en el contexto de la guerra desatada entre Israel y Estados Unidos contra Irán y el temor a que el grupo chií libanés Hizbulá arrastre al país al conflicto.

Ese fue el principal mensaje transmitido tras una reunión del Consejo Supremo de Defensa en el palacio presidencial, organismo que reúne a los principales ministros y autoridades militares del país bajo el mandato del presidente Joseph Aoun, en la que se trató la situación regional y en particular el asesinato del líder supremo iraní, Ali Jameneí, en un ataque de Israel.

Según una nota de la presidencia libanesa, Aoun enfatizó que en el Líbano «el consenso nacional es que la decisión sobre la guerra y la paz recae exclusivamente en el Estado y que esta decisión debe ejercerse exclusivamente a través de sus instituciones constitucionales».

La referencia apunta directamente a la posible reacción de Hizbulá, grupo estrechamente vinculado a Irán y a los líderes de la República Islámica, ante la muerte de Jameneí y los bombardeos sobre Irán que han diezmado el liderazgo político y militar del país.

Precisamente ayer, el gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajador en Beirut, Michel Issa, confirmó a las autoridades libanesas que el gobierno de Benjamin Netanyahu «no incrementará la situación contra el Líbano» mientras no haya «actos hostiles» desde allí contra Israel.

Ese aviso llegó después de que el grupo chií libanés Hizbulá condenara los ataques contra Irán y emitiera un llamamiento a oponerse a los países de Oriente Medio.

Una de las principales preocupaciones en el Líbano es que se extienda en ese país el conflicto de Israel con Irán puesto que los israelíes aún mantienen zonas ocupadas militarmente en territorio libanés tras el conflicto sobre el que se llegó a un alto el fuego hace más de un año, y dónde aún bombardea casi diariamente posiciones de Hizbulá.

El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, lamentó este domingo el asesinato Jameneí, que consideró «una mancha de vergüenza para toda la humanidad», y añadió que Hizbulá continuará con su camino «con determinación, firmeza y un espíritu de martir que no conoce la fatiga ni la sumisión».

Sin embargo, no hubo en su mensaje ninguna promesa sobre actuar en este momento contra Israel o los EE.UU. EFE

