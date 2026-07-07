Gobierno mexicano confirma la muerte de 10 criminales y un marino por combates en Sinaloa

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(Actualiza con detalles de los arrestados)

Ciudad de México, 6 jul (EFE).- El Gabinete de Seguridad federal de México confirmó este lunes que al menos diez presuntos delincuentes y un marino murieron tras registrarse dos enfrentamientos armados consecutivos el domingo en los municipios de Mazatlán y El Rosario, en Sinaloa, noroeste del país.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la primera agresión ocurrió en la comunidad de San Marcos, Mazatlán, mientras el personal naval realizaba labores de sondeo y monitoreo en ríos y presas, como parte de las acciones preventivas para identificar posibles incrementos súbitos en los niveles de agua y alertar oportunamente a la población durante la temporada de lluvias.

Durante estas labores de prevención climática, los marinos fueron atacados con artefactos explosivos improvisados por presuntos integrantes de un grupo delictivo, resultando tres miembros de la marina heridos y uno más fallecido mientras recibía atención médica de urgencia debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades en la conferencia presidencial, dos de los lesionados ya se encuentran fuera de peligro, mientras que el tercer uniformado permanece en estado de gravedad aunque sigue recibiendo la atención médica.

Como respuesta inmediata, personal de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la SSPC reforzó la seguridad en la región y, tras repeler una segunda agresión en el municipio de El Rosario, mató a diez de los presuntos atacantes en el sitio.

En este segundo despliegue táctico, las fuerzas federales detuvieron a tres hombres vinculados con la organización criminal, a quienes se les decomisó un arsenal de armas de fuego, municiones útiles y equipo táctico que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para integrar la carpeta de investigación.

Fuentes de seguridad indicaron que como parte del operativo, agentes de Semar y de la SSPC arrestaron a Yhair Ávila Reyes, de 36 años; José Luis Urban Gómez, de 29 años, del Estado de México, y a Stiven Alberto Camacho, de 25 años, de Colombia, quienes presuntamente son integrantes de la banda criminal Los Chapitos, facción del Cartel de Sinaloa, y les decomisaron armas, municiones y equipo táctico.

La Secretaría de Marina y el Gabinete de Seguridad expresaron sus más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares del marino, reconociendo institucionalmente su valor en el cumplimiento del deber.

El enfrentamiento se dio en un contexto de recrudecimiento de los operativos realizados por la Armada y las fuerzas de seguridad mexicana en este sector del país para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Sinaloa vive una crisis de violencia desde septiembre de 2024 a causa de la guerra interna del Cartel de Sinaloa, y su gobernador, Rubén Rocha Moya, fue acusado por EE.UU. hace unos meses de colaborar con el grupo criminal Los Chapitos, liderado por los hijos del Chapo. EFE

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