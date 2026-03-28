Gobierno peruano amplía el estado de emergencia en Lima y Callao para combatir el crimen

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Lima, 28 mar (EFE).- El Gobierno peruano ha prorrogado otros 30 días, a partir del lunes, el estado de emergencia en Lima y la vecina provincia del Callao para fortalecer la lucha contra el crimen y la delincuencia, de acuerdo a un decreto supremo publicado este sábado en el diario oficial El Peruano.

La Policía Nacional mantendrá el control del orden interino, con apoyo de las fuerzas armadas, y determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos.

Asimismo, durante el estado de emergencia se mantiene la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, precisó el decreto firmado por el presidente interino, José María Balcázar.

El decreto establece que para realizar actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar permiso ante las autoridades competentes para su evaluación.

En el caso de las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso. El objetivo es controlar la extorsión y el sicariato, que se han convertido en los principales problemas contra la seguridad ciudadana.

Igualmente, en otro decreto, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia por un periodo de 60 días en la provincia de Zarumilla, ubicada en la región Tumbes, fronteriza con Ecuador, para combatir la criminalidad en esa localidad de la costa norte peruana.

En la víspera, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Luis Arroyo, anunció una operación de financiación de 150 millones de dólares con el Banco Mundial para luchar contra la inseguridad en Lima por la ola de crimen organizado, además de otras medidas para reforzar el patrullaje policial en las calles.

El primer ministro explicó que el Ejecutivo promueve reforzar la inteligencia policial y mejoras en el marco legal para enfrentar con más fuerza delitos como la extorsión, y una estrategia frontal contra las economías ilícitas, entre ellas la minería ilegal que financia el crimen organizado.

Además, Arroyo informó de que, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, el gobierno dispuso también una inversión superior a 250 millones de soles (72 millones de dólares) para la incorporación anticipada de 5.655 nuevos efectivos policiales. EFE

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