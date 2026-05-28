Gobierno peruano anuncia la compra directa a productores arroceros en paro

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Lima, 27 may (EFE).- El ministro peruano de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, anunció este miércoles la transferencia de 50 millones de soles (14,6 millones de dólares) a los gobiernos regionales para el mantenimiento de los canales de riego, además de la compra directa de arroz a los productores, ante la crisis que atraviesa ese sector por bajos precios y que los ha forzado a acatar un paro indefinido en el norte del país.

En una rueda de prensa, Meza declaró que el Gobierno publicará un decreto de urgencia para «enfrentar la crisis del arroz, que incluye la compra directa a productores de la agricultura familiar y recursos para el mantenimiento de los canales de riego.

El martes pasado, el presidente de la Federación de Agricultores Piura-Tumbes, Rogelio Silva, afirmó en la emisora RPP que es «una tremenda burla» que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) haya señalado en un comunicado que se compró 410 toneladas de arroz nacional por más de 1,4 millones de soles (unos 410.000 dólares).

El dirigente dijo que les ofrecen un «precio irrisorio» por sus productos y remarcó que plantean una mesa de diálogo «para poder darle solución al problema que se ha originado a nivel nacional y a nivel de todas las regiones».

Silva aseguró que solo en la región norteña de Piura se producen miles de toneladas de arroz y responsabilizó a las autoridades por no establecer un promedio de precios a nivel nacional.

Los agricultores sostienen que los molineros ofrecen actualmente pagar 41 soles (unos 12 dólares) por cada saco de 50 kilos de arroz, cuando antes se les pagaba 75 soles (21,9 dólares), y ahora ellos piden que ese precio sea, cuando menos, de 90 soles (26,3 dólares).EFE

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