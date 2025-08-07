Gobierno Portugal busca regular lanchas rápidas para evitar que se usen en narcotráfico

Lisboa, 7 ago (EFE).- El Gobierno de Portugal aprobó una propuesta de ley que regula el uso de lanchas rápidas y que contempla sanciones para impedir que sean usadas en el tráfico de drogas.

«Hemos creado este régimen para impedir precisamente eso, que las lanchas rápidas, las embarcaciones de alta velocidad, sean instrumentos delictivos», dijo el portavoz del Gobierno, António Leitão Amaro, en una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros en el que se aprobó el texto.

La propuesta establece un régimen especial de concesión de licencias y supervisión, así como un régimen sancionador en el uso de embarcaciones de alta velocidad, conocidas como lanchas rápidas, ya que es un campo en el que «la falta de regulación y de regímenes sancionadores puede incentivar (…) comportamientos indeseables», según Leitão Amaro.

La iniciativa del Gobierno de centroderecha portugués tendrá que ser discutida y votada en el Parlamento portugués y, de ser aprobada, promulgada por el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.

A principios del mes de julio, en una operación conjunta de la Guardia Nacional Republicana (GNR) portuguesa y la Guardia Civil española, se desmanteló la mayor red de fabricación de narcolanchas de la Península Ibérica, que estaba localizada en Portugal.

Tras una investigación de tres años, la operación se saldó con la detención de 63 personas y la incautación de 7 toneladas de hachís, 650 kilogramos de cocaína, 18 embarcaciones de alta velocidad con un valor estimado de 8 millones de euros, 40 motores de alta potencia, 780.000 euros en efectivo, 11 armas de fuego y 24 automóviles. EFE

