Gobierno portugués revela que 76 aviones de EEUU pasaron por base lusa desde 15 de febrero

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Lisboa, 7 abr (EFE).- El ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel, reveló este martes en el Parlamento que un total de 76 aviones de Estados Unidos han pasado por la base aérea de las Lajes, en el archipiélago atlántico de las Azores, desde el 15 de febrero.

Así lo señaló Rangel durante una comparecencia ante la Comisión de Negocios Extranjeros y Comunidades Portuguesas de la cámara, donde habló sobre el uso por parte de EE.UU. de esa base durante la guerra en Oriente Medio, que ha causado polémica en el país ibérico.

Precisó que desde el 15 de febrero, trece días antes del inicio de la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán, hubo 76 aterrizajes de aviones estadounidenses en las Lajes, lo que Rangel indicó que «no es un número extraordinario» y hubo 25 sobrevuelos del espacio aéreo portugués.

«Es evidente que si ven el esfuerzo que se ha movilizado en la región por parte de Estados Unidos, Israel y algunos países del Golfo -siguió-, esto representa algo ínfimo en lo que respecta al esfuerzo de guerra que se desarrolla allí».

El ministro subrayó que el Ejecutivo está abordando este tema «con transparencia» y recordó que Portugal tiene a EE.UU. como aliado: «Tenemos una obligación de cooperación con los Estados Unidos que estamos cumpliendo, la cumplimos con este rigor y le digo a la opinión pública portuguesa y a los portugueses que decimos la verdad».

Detalló que el arreglo con EE.UU. sobre la utilización de la base militar de las Azores contempla «la respuesta a un ataque concreto de acuerdo con el principio de proporcionalidad y la necesidad, sin tener como objetivo infraestructuras civiles».

El lunes el partido Bloco de Esquerda (BE) presentó una denuncia contra el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) por haber permitido el uso de la base de las Lajes durante su ofensiva en Oriente Medio.

«Entregamos a la Fiscalía General de la República una denuncia contra el Gobierno portugués por las violaciones groseras del derecho internacional en el uso de la base de las Lajes, al que Portugal está sujeto por norma constitucional, que establece que la ley portuguesa se aplica precisamente al uso de la base de las Lajes», aseguró el coordinador nacional del BE, José Manuel Pureza, a la prensa.

El Ejecutivo de Portugal ha mostrado su rechazo a la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán, y ha insistido en que la utilización por parte de aviones estadounidenses de las Lajes ha sido bajo un «cumplimiento escrupuloso de las normas legales y las reglas» fijadas en el acuerdo bilateral entre ambos países. EFE

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