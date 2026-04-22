Gobierno Trump acusa a reconocida ONG de pagar a informantes para acceder al Ku Klux Klan

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó el martes a una prominente organización de derechos civiles por el uso de dinero de donantes para pagar a informantes dentro de grupos extremistas como el Ku Klux Klan.

El fiscal general interino, Todd Blanche, dijo que el Centro Legal del Sur para la Pobreza (SPLC, en inglés), con sede en el estado de Alabama, enfrenta cargos de fraude electrónico, fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero.

Blanche aseguró que el SPLC habría pagado al menos 3 millones de dólares a ocho personas, entre 2014 y 2023, que estaban vinculadas al Ku Klux Klan, al Partido Nacional Socialista de Estados Unidos y a otros grupos de odio.

«El SPLC es una entidad sin fines de lucro que pretende combatir la supremacía blanca y el odio racial informando sobre grupos extremistas», dijo Blanche en una conferencia de prensa.

«La SPLC no estaba desmantelando a estos grupos. En cambio, estaba fabricando el extremismo al que afirma oponerse, pagando a fuentes para avivar el odio racial», agregó. Los acusó de «hacer lo opuesto a lo que decían a sus donantes que estaban haciendo».

Bryan Fair, presidente y director ejecutivo del SPLC, dijo que el grupo no será «intimidado hasta guardar silencio». «Nos defenderemos con fuerza», añadió.

Reconoció que en el pasado el SPLC había usado a informantes «para recolectar información confiable sobre grupos extremadamente violentos», pero negó que siga con esa práctica.

«Este uso de informantes fue necesario porque no somos ajenos a las amenazas de violencia», dijo Fair. «Con frecuencia compartíamos lo que aprendíamos de los informantes con las fuerzas del orden locales y federales».

El presidente Donald Trump ha sido señalado por sus críticos de iniciar investigaciones penales contra individuos y grupos a los que ve como opositores políticos o ideológicos.

«No nos sorprende ser la más reciente organización atacada por esta administración», afirmó Fair.

Blanche, exabogado personal de Trump, recientemente defendió las investigaciones, al asegurar que Trump «está en su derecho y, de hecho, es su deber hacerlo».

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