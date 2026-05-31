Gobierno Trump y Nueva Jersey pactan reanudar las visitas al centro de migrantes de Newark

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Nueva York, 31 may (EFE).- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) y el estado de Nueva Jersey acordaron este domingo reanudar las visitas familiares en el centro de detención de inmigrantes Delaney Hall de Newark tras suspenderlas por las protestas desatadas frente a las instalaciones por las condiciones de los detenidos.

«A partir de hoy, las visitas se reanudarán al mediodía de forma limitada, y los horarios habituales se restablecerán a partir de mañana. Las familias deben contactar directamente con la instalación para obtener detalles adicionales», informó la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, en un mensaje en X, donde celebró que el DHS haya «cumplido con su demanda».

Según explicó, las fuerzas del orden «ayudarán a escoltar a las familias al interior de la instalación»: «Es fundamental que los actores externos permitan que esto ocurra de manera segura».

El centro de inmigración Delaney Hall lleva días siendo escenario de protestas y disturbios después de que parte de los 300 migrantes que alberga iniciaran una huelga de hambre tras denunciar condiciones inhumanas.

«Continúo exigiendo al DHS que proporcione atención y medicamentos adecuados para todos los detenidos, que les dé una oportunidad significativa para revisar sus casos, que deje de presionarlos para que firmen documentos de deportación, que sea transparente sobre quién está retenido y que, en última instancia, cierre esta instalación», afirmó la gobernadora.

En las protestas del sábado por la noche se vivieron momentos de tensión entre los manifestantes en contra de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, algunos a favor de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los agentes de seguridad.

«Exhorto a todos los que comparten estos objetivos a que continúen trabajando juntos para reducir la tensión y protestar pacíficamente – para que podamos seguir avanzando por las familias y los detenidos mientras evitamos cualquier escalada del ICE que solo generaría más miedo e incertidumbre en nuestras comunidades», añadió Sherrill.

Horas antes, el alcalde de Newark, Ras Baraka, decretó el toque de queda en la localidad para intentar contener las protestas. La prohibición estará vigente de 21:00 a 06:00 y solo vehículos autorizados podrán acceder a las inmediaciones del centro. EFE

ecs/mgr