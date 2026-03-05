González Urrutia fue operado con éxito y se encuentra en buen estado, dice vocería oficial

Caracas, 5 mar (EFE).- El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia fue operado con éxito para «reparar un hueso roto» y se encuentra bajo observación médica, en buen estado, informó este jueves la vocería oficial del exembajador y de la exdiputada María Corina Machado.

«Conforme avance su recuperación y siguiendo las indicaciones de su equipo médico, retomará progresivamente sus actividades», señaló el equipo de prensa en un comunicado publicado en X.

Asimismo, comunicó que González Urrutia agradece los gestos de solidaridad, muestras de preocupación y afecto recibidas en las últimas horas desde Venezuela y otros lugares del mundo.

El miércoles, el exembajador informó que sería sometido a una cirugía y agradeció por los mensajes de afecto que ha recibido luego de que se diera a conocer que recibió atención por una «dolencia en la cadera».

González Urrutia compartió un mensaje en X y una nota de voz en la que aseguró que «todo está bien» y que la cirugía estaría a cargo de médicos españoles y venezolanos, en quienes dijo confiar «plenamente».

Por otra parte, aprovechó para informar que está trabajando con la líder opositora de Venezuela y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, con quien afirmó estar «alineando todo lo que viene», sin abundar en detalles.

«Como dicen, ella no vuelve sola. Este es un esfuerzo de equipo que honra la gesta cívica del 28 de julio», subrayó el líder opositor, en referencia a las presidenciales de 2024, cuando asegura venció a Nicolás Maduro, aunque el ente electoral declaró ganador al líder chavista, actualmente detenido en Estados Unidos.

González Urrutia, quien se encuentra fuera de Venezuela y en el exilio desde 2024, no precisó si regresará al país suramericano, como sí lo ha dicho Machado. EFE

