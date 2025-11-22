Gorriarán, emocionado por duelo ante una leyenda uruguaya como el ‘Loco’ Abreu

2 minutos

Monterrey (México), 22 nov (EFE).- El uruguayo Fernando Gorriarán, centrocampista del Tigres UANL del fútbol mexicano, afirmó este sábado estar emocionado porque en cuartos de final del Apertura su equipo se medirá al Tijuana que dirige su compatriota Sebastián ‘Loco’ Abreu, una leyenda en su país.

«Es muy especial el ‘Loco’ para nosotros, he tenido la oportunidad de hablar varias veces con él y sabe el cariño que le tenemos todos los uruguayos por lo que significa para la selección; es una leyenda por lo que claro que hay una emoción especial por enfrentar a su equipo», afirmó el centrocampista.

Los cuartos de final del Apertura arrancarán la próxima semana. Tigres, que terminó en segunda posición en la fase regular, se medirá a Tijuana, que acabó séptimo, gracias a una destacada temporada bajo el mando de Abreu, quien Gorriarán señaló proyectó su personalidad en el equipo.

«El ‘Loco’ ha hecho que Tijuana se adapte muy bien a su estilo de juego; no sabemos qué nos espera en el juego de ida. A veces coloca una línea de cinco y espera, pero como es local seguramente atacarán más, así que nosotros debemos ser inteligentes y prepararnos para lo que sea», subrayó.

El exjugador de Ferencváros, de Hungría, y del River Plate, de su país, también habló de la experiencia que aportará a Tigres Ángel Correa, campeón del Mundo con Argentina y con el Atlético de Madrid en la campaña 2020-2021.

«Ángel viene de jugar series de Liga de Campeones de Europa, el mundial, eliminatorias, por lo que la liguilla no va a ser un peso para él, al contrario, aportará su experiencia. Él ha dado la talla en esta institución, es un gran jugador y contamos con él para cerrar el gran torneo que hicimos», puntualizó.

Fernando Gorriarán negó que Tigres sea el favorito ante Tijuana, aunque reconoció que por su mejor desempeño en la fase final pueden sacar provecho de ese beneficio ya que en caso de empate los felinos avanzarían a la semifinal.

«Nosotros jugamos con la misma idea sin importar el rival, no nos sentimos favoritos. Sabemos que tuvimos un gran torneo y no tenemos presión, pero sí mucha ilusión. Somos conscientes de que la mejor posición en la tabla puede jugar a nuestro favor. Ahora no debemos bajar el ritmo si queremos ser campeones», concluyó.EFE

as/jl