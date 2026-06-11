Gran parte del territorio de Portugal se encuentra en alerta por las altas temperaturas

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Lisboa, 11 jun (EFE).- Quince de los dieciocho distritos que componen el territorio peninsular de Portugal se encuentran este jueves en nivel de aviso amarillo, el más bajo de un total de tres, por altas temperaturas en una jornada en la que hay cerca de un centenar de municipios en riesgo «máximo» de incendio rural.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) precisó en su página web que el aviso amarillo fue activado para todos los distritos, salvo para las regiones de Vila Real, Bragança y Viseu, en el noreste del país y próximas a las comunidades autónomas españolas de Castilla y León y Galicia.

Esta alerta se ha activado para el resto del territorio ante «la persistencia de valores elevados de la temperatura máxima».

Entre las capitales de los distritos, las mayores temperaturas está previsto que se registren en las ciudades de Beja, Évora y Santarém, que alcanzarán los 37ºC, seguidas de Portalegre, Coimbra y Lisboa, con un grado menos.

Asimismo, hay cerca de un centenar de municipios en riesgo «máximo» de incendio rural en esta jornada, distribuidos de norte a sur del territorio y varios de ellos colindantes con las regiones españolas de Andalucía, Extremadura y Castilla y León.

En su web, el IPMA indica que la previsión de altas temperaturas se mantendrá al menos hasta el fin de semana. EFE

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