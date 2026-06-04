Grecia da la bienvenida a las primeras mujeres en el servicio militar

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Atenas, 4 jun (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Grecia dan este jueves la bienvenida a las primeras mujeres que entran en el servicio militar, de forma voluntaria, de acuerdo a una normativa introducida en 2025.

Un total de 100 mujeres de entre 20 y 26 años se presentarán este jueves en el Centro de Entrenamiento de Guerra Material de la ciudad de Lamia, en Grecia central, donde recibirán su entrenamiento, informó el portal Naftemporiki.

A diferencia del servicio militar para los hombres, que es obligatorio en Grecia, la apertura a las mujeres, adoptada para ampliar la participación ciudadana en el sistema de defensa, se concibe como una opción voluntaria.

La duración, así como otras condiciones del servicio, es la misma para ambos géneros, de 12 meses.

Las mujeres voluntarias también podrán participar, al igual que los varones, en los procedimientos de selección para la formación de oficiales de reserva (cadetes), y su período de servicio será reconocido como experiencia profesional.

Aunque desde hace décadas existen varias oficiales y suboficiales mujeres que entraron en las Fuerzas Armadas a través de escuelas superiores militares o tras ser contratadas mediante concursos públicos, hasta hoy no se les daba la opción de servir como soldadas.

En 2025, el Ministerio de Defensa introdujo una reforma que permite presentarse voluntariamente a todas las mujeres de entre 20 y 26 años que cumplan con los requisitos de aptitud física militar y que no tengan antecedentes penales por delitos graves.

La primera convocatoria fijó en 100 las plazas disponibles para mujeres, con la idea de ir ampliando paulatinamente este número.

Durante los meses anteriores se presentaron cientos de solicitudes de mujeres interesadas en servir en las Fuerzas Armadas, de las cuales solo 170 cumplían los requisitos, según el diario Efsyn.

La decisión de permitir la incorporación de mujeres, además de la de hombres, forma parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer el reclutamiento y abordar los desafíos de personal que enfrenta el Ejército griego.

Antes del lanzamiento del programa, el Estado Mayor llevó a cabo una campaña de información pública para animar a las mujeres a solicitar el servicio militar voluntario. EFE

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