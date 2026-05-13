Grecia vive una jornada de huelga y manifestaciones por mejores salarios públicos

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Atenas, 13 may (EFE).- Miles de personas se manifestaron este miércoles en Grecia en el marco de una huelga del sector público para exigir al Gobierno conservador aumentos salariales y medidas contra la carestía, con denuncias de pérdida de poder adquisitivo pese al reciente superávit fiscal del país.

Unas 5.000 personas, según ADEDY, el principal sindicato del sector público que convocó la huelga de 24 horas, se manifestaron hoy en el centro de Atenas, mientras otras movilizaciones se realizaron también en Salónica, segunda ciudad de Grecia, y Patras.

Los manifestantes, en su mayoría funcionarios y pensionistas, protestaron por el centro de la capital hasta llegar frente al Parlamento con pancartas en las que se podían leer lemas como «Den dinero para la educación y no para la guerra» y «Exigimos salarios dignos».

Aunque oficinas y servicios públicos permanecen este miércoles cerrados, la huelga no ha afectado al transporte público.

«Nuestros salarios permanecen estancados desde hace años mientras que todo se está encareciendo: los alquileres, los productos básicos. Ya no podemos llegar a fin de mes», dijo a EFE Dora Theodoropulu, funcionaria, durante la manifestación en Atenas.

«Ya no va más esta política que degrada nuestras vidas y malgasta enormes sumas de dinero en equipamiento militar mientras congela el gasto en educación, sanidad, y seguridad social», señaló Grigoris Kalomiris, un docente jubilado.

ADEDY exige también el restablecimiento de dos pagas extraordinarias anuales para funcionarios y jubilados, suprimidas durante la crisis de deuda soberana de 2010-2018 y que desde entonces solo se han recuperado para los trabajadores del sector privado.

«El Gobierno ha tomado la decisión política de no reducir los impuestos indirectos -que agravan lo mismo a todos los ciudadanos independientemente de sus ingresos- y no tomar medidas contra la especulación», señaló a EFE Yorgos Petrópulos, portavoz de ADEDY.

El tipo estándar del IVA en Grecia es del 24 %, porcentaje que se aplica a la mayoría de los bienes y servicios desde la crisis.

«Pese a los exorbitantes superávits registrados, que se obtienen mayoritariamente de los altos impuestos a los asalariados el Gobierno se niega a reintroducir los dos salarios extra», denunció Petrópulos.

Grecia cerró el año 2025 con un superávit presupuestario de 4.290 millones de euros (1,7 % del PIB), el mayor registrado en el país en décadas.

Sin embargo, el Gobierno del primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, se ha negado a reducir el impuesto especial que agrava el combustible que, en el caso de la gasolina, asciende -junto con el IVA- al 65 % del precio final.

En 2025, Grecia y Bulgaria compartieron el último puesto de la Unión Europea en términos de poder adquisitivo de sus ciudadanos, que se situó en ambos países en torno a un 32 % por debajo de la media comunitaria, según datos de Eurostat.EFE

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