Gremio informa sobre muerte de otra periodista en Venezuela y exige esclarecer las causas

Caracas, 10 mar (EFE).- El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela exigió este martes a las autoridades esclarecer las causas de la muerte de la periodista Yolimar Hidalgo que, de acuerdo a medios locales, fue hallada sin vida en una casa en el estado Aragua (norte), una semana después del asesinato de un periodista en Mérida (oeste).

«Para dar tranquilidad y conformidad a familiares y allegados, solicitamos dar celeridad a las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de la muerte de la comunicadora, para dar las respuestas a las que haya lugar», indicó el CNP en un comunicado publicado en X.

El gremio señaló que las causas del fallecimiento de Hidalgo están siendo investigadas, sin ofrecer mayores detalles.

De acuerdo a medios locales, Hidalgo fue encontrada muerta el pasado domingo en una vivienda de un sector del municipio Sucre del estado Aragua.

Los restos de la periodista fueron trasladados a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para la autopsia y, de acuerdo al periódico Notitarde, la institución mantiene abierta todas las hipótesis, mientras lo «exámenes forenses definen si el hecho corresponde a un suicidio o un homicidio».

Hidalgo, de acuerdo al medio, se graduó de periodista en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), trabajó en el área de comunicación del Ministerio de Transporte y era integrante del Movimiento Integrador Revolucionario Antiimperialista (MIRA).

Este hecho se da una semana después de que organizaciones venezolanas de la prensa denunciaran el asesinato del periodista Walter Jaimes en un sector del estado Mérida (oeste).

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) indicó en X que Jaimes, periodista del municipio Tovar, estuvo «desaparecido desde el sábado» 28 de febrero y su cuerpo fue localizado un día después «sin documentación y con el rostro golpeado y quemado, lo que impidió su identificación inmediata».

El jueves, el SNTP informó que las autoridades acordaron exhumar el cadáver del periodista para hacer «nuevos exámenes médico-forenses para corroborar elementos claves del caso».

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, aseguró recientemente que el país suramericano es el más seguro de América, con «menos de tres delitos por cada 100.000 habitantes». EFE

sc/bam/sbb