Guaraní vence a Libertad y Olimpia se aferra a la cima del Apertura de Paraguay

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Asunción, 5 abr (EFE).- Guaraní venció este domingo por 1-0 a Libertad en un partido por la fecha 15 del Torneo Apertura de Paraguay en el que el Olimpia del entrenador argentino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez se aferró a la cima tras superar a Nacional por 3-0.

Al conjunto Aborigen le bastó un gol del mediocampista Matías López para vencer al rival y ubicarse quinto con 21 puntos, uno más que Libertad.

Esta misma jornada, un empate por 2-2 ante Luqueño impulsó a Sportivo Ameliano a la tercera posición con 14 unidades Tras haber perdido el invicto la semana pasada, Olimpia recuperó el sábado su racha ganadora al vencer a Nacional y, con 36 unidades, mantuvo el liderato del torneo. La Academia, por su parte, quedó cuarta.

Con esta victoria, gracias a los goles de Adrián Alcaraz, Gustavo Vargas y Richard Sánchez, Olimpia viajará optimista a su estreno en la Copa Sudamericana cuando enfrente el miércoles próximo al Audax Italiano en Santiago de Chile.

Su escolta, Cerro Porteño, también firmó el sábado un contundente triunfo por 3-0 ante el 2 de Mayo en el debut de su nuevo técnico a, el argentino Ariel Holan.

Con un doblete del delantero Ignacio Aliseda y un tanto de Jonathan Torres, el Ciclón de Barrio Obrero logró sumar 32 puntos.

Holan tendrá el miércoles su estreno en la Copa Libertadores cuando el equipo asunceno visite a Sporting Cristal en el Estadio Nacional de Perú.

El sábado, Recoleta ganó por 4-2 a San Lorenzo y ascendió a octavo.

Con el impulso de la victoria, Recoleta recibirá el miércoles en el mítico estadio Defensores del Chaco al argentino San Lorenzo en un duelo por la Copa Sudamericana.

La décimo quinta ronda cerrará el lunes con un encuentro entre Sportivo Trinidense y Rubio Ñu. EFE

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