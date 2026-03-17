Guardacostas chinos expulsan a un buque pesquero japonés de las islas Senkaku, según Pekín

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Pekín, 17 mar (EFE).- La Guardia Costera china expulsó este lunes a un barco pesquero japonés que, según las autoridades chinas, había entrado «ilegalmente» en aguas próximas a las islas Diaoyu, conocidas como Senkaku en Japón pero reclamadas por Pekín.

La institución indicó este martes en un comunicado en WeChat -semejante a Whatsapp, censurado en China- que los guardacostas «adoptaron las medidas de control necesarias conforme a la ley» y expulsaron al buque de la zona, mientras reiteraba que el archipiélago constituye «territorio inherente de China».

La Guardia Costera instó además a Japón a «detener de inmediato todas las actividades infractoras y provocadoras» en la zona, y aseguró que la Guardia Costera continuará realizando «patrullas de aplicación de la ley para la defensa de derechos» en torno a las islas, en un nuevo episodio de fricción en torno al archipiélago.

El incidente se produce tras meses de tensión entre Tokio y Pekín a raíz de unas declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien afirmó el pasado noviembre en el Parlamento que un ataque chino a Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa.

China respondió con medidas de presión económica y tecnológica, como recomendaciones oficiales para evitar viajes a Japón, restricciones a la exportación de minerales críticos y artículos de doble uso, y la inclusión de entidades japonesas vinculadas a sectores estratégicos en listas de control de exportaciones.

Las tensiones coinciden además con el fortalecimiento político de Takaichi, cuyo Partido Liberal Democrático obtuvo en febrero una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja tras convocar elecciones anticipadas.

El conflicto por las Diaoyu o Senkaku, conquistadas por Japón tras la guerra con China en 1894-95, se recrudeció a raíz de que en septiembre de 2012 Japón nacionalizara el suelo de tres de ellas.

Situadas en el mar de China Oriental, a unos 150 kilómetros al noreste de Taiwán, que también reclama su soberanía, las deshabitadas Senkaku tienen una superficie de unos siete kilómetros cuadrados y se cree que en sus aguas adyacentes podría haber importantes yacimientos de gas o petróleo. EFE

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