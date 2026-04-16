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Guatemala espera un inicio anticipado de lluvias y una canícula prolongada en 2026

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Ciudad de Guatemala, 15 abr (EFE).- Guatemala se prepara para un inicio de época lluviosa ligeramente anticipado y un comportamiento climático «atípico» durante 2026, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

De acuerdo al boletín especial del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, la transición hacia la etapa húmeda en Guatemala comenzará entre la segunda y tercera semana de abril en el oeste del país y en la región de la bocacosta (zona de transición entre las montañas y el litoral del Pacífico), para luego extenderse hacia el centro y el norte del territorio nacional.

El invierno en Guatemala va cada año de mayo a octubre. En 2025 dejó al menos 65 personas fallecidas y siete desaparecidas debido a inundaciones, derrumbes y deslizamientos de tierra, entre otras emergencias.

El informe del ente científico también destacó que la configuración atmosférica propiciará una canícula (periodo seco) más extensa de lo habitual durante julio y agosto, con déficit de precipitaciones marcadas en regiones como la misma bocacosta y los valles del este del país centroamericano.

Ante este panorama, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió un aviso informativo dirigido a las autoridades departamentales y municipales, en el que recomienda el mantenimiento urgente de sistemas de drenaje, la socialización de rutas de evacuación y el fortalecimiento de la vigilancia en zonas de riesgo.

Durante la época de lluvias de 2025, Guatemala también registró un saldo de 3.035 emergencias, que dejaron 71.351 personas afectadas y más de 14.000 viviendas con daños.

Los departamentos (provincias) con mayor incidencias fueron Alta Verapaz (norte), con 429 incidentes; Guatemala (centro), con 411, y El Progreso (este), con 241. EFE

ao/jcm/mt/seo

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