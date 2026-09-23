Guatemala exonera impuestos al combustible ante las protestas por el alza de los precios

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El Congreso de Guatemala aprobó este martes la exoneración temporal de dos impuestos a los combustible para mitigar el alza del precio, tras una serie de protestas y bloqueos de carreteras.

El incremento del valor de la gasolina y principalmente del diésel, según el gobierno debido al conflicto en Oriente Medio, ha encarecido productos de la canasta básica y el transporte.

El diésel pasó de unos 3,4 dólares por galón en febrero a 5,7 a finales de agosto, lo cual generó manifestaciones y cortes de rutas para reclamar la intervención estatal.

El descontento provocó enfrentamientos entre policías y pobladores el pasado 13 de setiembre, que dejó dos uniformados heridos de bala y una decena de personas detenidas. Desde ese fecha se suspendieron las manifestaciones.

La exoneración se aprobó de urgencia nacional, en un único debate, dijo el diputado ponente de la iniciativa, el oficialista José Carlos Sanabria.

La medida -que ahora debe pasar a aprobación del presidente Bernardo Arévalo- suspende hasta el próximo 31 de diciembre el pago del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo y el 12% del Impuesto al Valor Agregado a la importación y venta de combustibles.

Con esa medida, los congresistas esperan que se pueda reducir hasta un 25% el precio de los combustibles.

Para enfrentar la crisis, el presidente Arévalo había enviado al Congreso, de mayoría opositora, un proyecto para subsidiar los combustibles, pero no contó con los votos necesarios para su aprobación.

ec/vel