Guatemala mantiene estado de prevención en varias provincias para combatir el crimen

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Ciudad de Guatemala, 6 abr (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, informó este lunes que mantendrá por 15 días más el estado de prevención en seis departamentos (provincias) y lo establecerá en otros dos departamentos más para combatir el crimen organizado.

El mandatario indicó en rueda de prensa que la decisión fue determinada en Consejo de Ministros, donde se firmó el decreto que mantiene la medida por 15 días más en seis departamentos que ya estaban en el régimen de emergencia, además de la implementación en otros dos departamentos adicionales.

Arévalo de León manifestó que su Gobierno continuará con esa línea estratégica de seguridad en Guatemala por considerar que incide en la reducción de los homicidios en el país centroamericano.

El estado de prevención ya estaba vigente en los departamentos de Guatemala (centro) , Escuintla (sur), Izabal (noreste), Petén (norte), San Marcos (suroeste) y Huehuetenango (oeste), por lo que se añadirán Sacatepéquez (centro) y Quetzaltenango (oeste).

El ministro de la Defensa, el general Henry Sáenz, aseguró durante la misma conferencia que estas medidas son «fundamentales para fortalecer la presencia del Gobierno en los espacios donde existían vacíos de seguridad» con la finalidad también de «debilitar al crimen organizado».

El estado de prevención pretende que la Policía Nacional Civil (PNC), con el apoyo del Ejército, siga combatiendo a las organizaciones criminales que operan en Guatemala, en especial a las pandillas y al narcotráfico. La medida limita las manifestaciones públicas, las cuales pueden ser disueltas por las fuerzas de seguridad.

Desde el 18 de enero de este año Guatemala ha vivido bajo fuertes medidas de seguridad decretadas por Arévalo de León para garantizar la protección de la población, después que las pandillas asesinaran a 11 policías en una ataque coordinado.

Dicho atentado ante la policía, en represalia contra el Gobierno por reprimir amotinamientos en las cárceles, provocaron que el mandatario ordenara un estado de sitio durante un mes.

Posteriormente al estado de sitio, el 18 de febrero Arévalo de León ordenó el estado de prevención en todo el país, para después reducirlo a algunos departamentos. EFE

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