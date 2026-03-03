Guatemala pide a EEUU que aclare su postura ante posibles bulos en elección de magistrados

Ciudad de Guatemala, 3 mar (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, pidió al Gobierno de Estados Unidos que aclare su postura sobre la crucial elección este martes de los magistrados que integrarán la Corte de Constitucionalidad, una votación clave para combatir la corrupción, ante posibles bulos que tratan de «aparentar» el apoyo de la Embajada estadounidense a candidatos que «no son íntegros».

«Nos hemos enterado de que se está intentando aparentar que la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros», declaró Arévalo, una «situación altamente irregular y preocupante» ante la elección de los magistrados del máximo tribunal del país para los próximos cinco años.

El presidente guatemalteco advirtió que «acciones como estas son incongruentes con el excelente estado de las relaciones» entre su Gobierno y el de los Estados Unidos, por lo que han comenzado «consultas con el Departamento de Estado para aclarar la situación».

En este contexto, el gobernante hizo un llamado al Congreso de la República y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que los diputados y magistrados «voten de forma responsable y digna, para poner fin a la corrupción y el crimen organizado» en el país.

Tanto el Organismo Judicial como Organismo Legislativo tienen programado para este martes la elección de sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad (CC), tal como establece la ley para la renovación del tribunal por los próximos cinco años.

Según diversas fuentes, la elección podría favorecer a Roberto Molina Barreto, quien ha sido cuestionado por sus vínculos con la excandidata presidencial Zury Ríos, y a la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea bajo señalamientos de socavar la democracia y liderar la persecución política en el país.

Durante este 2026, Guatemala enfrenta la renovación de autoridades en la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Fiscalía General, además de la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Bancos y la Universidad de San Carlos (USAC).

Dichas designaciones son trascendentales, según expertos, para recuperar la independencia judicial y reforzar la lucha contra la corrupción en el país centroamericano. EFE

