Guatemala prevé un crecimiento económico del 4,1 % en 2026

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Ciudad de Guatemala, 18 jun (EFE).- La economía de Guatemala crecerá un 4,1 % del producto interno bruto (PIB) este 2026, en relación con el año anterior, beneficiada por la normalización de los precios internacionales de los combustibles tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán, según las previsiones del ente emisor guatemalteco.

El informe ‘Contexto Macroeconómico y Perspectivas 2026’ presentado por el Banco Central de Guatemala destaca la posición de alta estabilidad general y solidez macroeconómica del país centroamericano, cuya economía se basa en los sectores de servicios, comercio e industria y manufactura.

El presidente del Banco Central, Álvaro González Ricci, explicó que las perspectivas económicas de Guatemala superan el comportamiento general de la región y van en una dirección más optimista que las más recientes estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que rebajaban el crecimiento del país al 3,8 % como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

Para sustentar el crecimiento proyectado en un 4,1 %, González Ricci enfatizó que se prevé que las exportaciones aumenten un 6 % al cierre de año, a la vez que los ingresos tributarios muestran un comportamiento mejor de lo esperado, estimando una recaudación cercana a los 120.000 millones de quetzales (unos 15.750 millones de dólares).

«El anuncio de la firma de ese acuerdo (entre Estados Unidos e Irán) es positivo para el país», afirmó González Ricci, al destacar que el contexto actual contrarresta los riesgos previos y sitúa a Guatemala en una posición macroeconómica favorable y de alta estabilidad cambiaria y de reservas.

Por su parte, el gerente económico de la institución, Johny Gramajo, detalló que el entendimiento entre Washington y Teherán para un cese al fuego parcial propició una reacción positiva inmediata en Wall Street, que abrió con ganancias del 1 %, y el crudo, que rozaba los 100 dólares por barril hace un mes, cayó este jueves en 73 dólares.

Gramajo aseguró que el cumplimiento de las metas oficiales es «muy factible», manteniendo la proyección de inflación para finales de año en el 3,75 %, dentro del rango meta de la Junta Monetaria.

El crecimiento de la economía de Guatemala durante 2025 fue de 4,3 % y durante 2024 se situó en un 3,7 %, según los datos del Banco de Guatemala. EFE

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