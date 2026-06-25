Guatemala se solidariza con Venezuela tras los terremotos que dejaron al menos 164 muertos

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Ciudad de Guatemala, 25 jun (EFE).- El Gobierno de Guatemala se ha solidarizado este jueves con el pueblo de Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la víspera el país sudamericano, una catástrofe que ya deja al menos 164 muertos y 971 heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.

«El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa su solidaridad con el pueblo venezolano», ha dicho la Cancillería a través de un comunicado de prensa, al tiempo que ha informado de que, hasta el momento, no se tiene reporte de ciudadanos guatemaltecos afectados por los sismos.

La Cancillería del país centroamericano ha detallado que permanece atenta al desarrollo de la emergencia y habilitó líneas telefónicas de asistencia consular para sus connacionales en la región.

El desastre natural ocurrió el miércoles, cuando dos terremotos azotaron varias regiones de Venezuela.

La presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, ha confirmado que en las últimas horas se han contabilizado al menos 30 réplicas y ha descrito la situación actual como una «etapa tan compleja, marcada por el impacto de la catástrofe».

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) ha informado de que el Grupo Nacional Especializado USAR-GUA, equipo con capacidad para operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, opera bajo estándares internacionales, por lo que sigue el protocolo correspondiente en caso de ser requerido para apoyar a Venezuela.

«Para apoyar a nivel internacional, el país afectado debe hacer un requerimiento, como sucede en Guatemala con la activación del Centro de Coordinación para la Ayuda y Asistencia Humanitaria Internacional una vez se sobrepasen las capacidades nacionales», ha comunicado la Conred.

Numerosos países, entre ellos España y China, ya han ofrecido asistencia humanitaria y técnica a Venezuela para paliar la crisis que afronta el país tras los movimientos telúricos. EFE

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