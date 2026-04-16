Guerras y persecuciones empujarán a 4,2 millones de personas a desplazarse para 2027, advierte una ONG

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Guerras, conflictos, violencia y persecuciones provocarán que 4,2 millones de personas abandonen sus hogares de aquí a finales de 2027, sin incluir a las afectadas por la guerra en Oriente Medio, advirtió el jueves una agencia humanitaria danesa.

La cifra no incluye a quienes huyen debido a la situación actual en Oriente Medio, ya que las proyecciones del Consejo Danés para los Refugiados (DRC) se basan en datos disponibles hasta finales de 2025, según su previsión anual de desplazamiento.

El total de 4,2 millones se suma a los 117,3 millones de personas ya desplazadas en todo el mundo, señala DRC.

La guerra en Oriente Medio «está provocando nuevos desplazamientos y empeorando la situación humanitaria», afirmó en un comunicado la secretaria general de la agencia, Charlotte Slente.

El informe señala que los desplazamientos recientes están cada vez más repartidos entre más países, en lugar de concentrarse en unas pocas crisis importantes como en el pasado.

Los recortes de ayuda internacional también tienen un impacto directo en los desplazamientos.

En los cinco países con mayor número estimado de desplazados en 2025 (Ucrania, Birmania, Sudán del Sur, Nigeria y Malí), la financiación de iniciativas de paz disminuyó un 23 % de media en 2024.

En cambio, en los cinco países donde más se redujeron los desplazamientos (Somalia, Sudán, Afganistán, Siria y la República Democrática del Congo), la financiación para la paz aumentó de media un 15 %.

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