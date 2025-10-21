Guerrilla colombiana del ELN rechaza vínculos con narcotráfico tras acusaciones de EE.UU.

Bogotá, 21 oct (EFE).- La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) negó este martes utilizar embarcaciones para el narcotráfico, en respuesta a acusaciones del Departamento de Guerra de Estados Unidos, que aseguró haber matado a tres narcotraficantes vinculados a ese grupo armado.

«El Ejército de Liberación Nacional no tiene ni tendrá embarcación alguna vinculada con actividades de narcotráfico, ni en el Caribe ni en ningún otro mar, sencillamente por cuanto está prohibido para sus militantes y estructuras involucrarse en ninguno de los eslabones de este fenómeno», expresó el comando central del ELN en un comunicado.

El Gobierno estadounidense y Colombia atraviesan una crisis diplomática derivada del «conflicto armado» que Estados Unidos declaró contra el narcotráfico, con al menos siete bombardeos recientes contra supuestas narcolanchas en el Caribe, cerca de la costa venezolana.

El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el domingo que, en uno de esos ataques, las fuerzas estadounidenses mataron a tres presuntos narcotraficantes, que vinculó con el ELN.

La guerrilla aseguró que, por mantener «una postura crítica y coherencia ética», ha sido objeto de operaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para vincularla con el narcotráfico, pero que estos esfuerzos «han fracasado».

El presidente colombiano, Gustavo Petro, agregó que la lancha atacada pertenecía a una familia local y no al ELN, y pidió a la Fiscalía de su país actuar de inmediato tras la muerte del pescador Alejandro Carranza.

El Gobierno y el ELN iniciaron diálogos de paz en 2022 en Caracas, que están suspendidos desde hace un año por la falta de voluntad de la guerrilla, aunque Petro manifestó la semana pasada su intención de reabrir las conversaciones para «probar la paz». EFE

