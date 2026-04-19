Guilherme Peixoto, el cura DJ, realiza concierto en homenaje a papa Francisco en Argentina

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Buenos Aires, 18 abr (EFE).- El sacerdote y DJ portugués, Guilherme Peixoto, congregó este sábado a miles de personas en el centro de Buenos Aires para un concierto gratuito en homenaje al papa Francisco, nacido en Argentina, a pocos días del primer aniversario de su fallecimiento.

El padre Guilherme, como se le conoce popularmente, montó un escenario de grandes proporciones en la Plaza de Mayo, principal espacio cívico de la capital argentina, y su espectáculo de música electrónica al estilo ‘rave’ que abarrotó el lugar de personas que bailaban hasta las calles laterales, una convocatoria que superó todas las expectativas.

Organizaciones de la iglesia católica de Argentina convocaron a sus fieles a participar, pero en la Plaza de Mayo fue posible ver a personas de todas las edades, practicantes o no de alguna religión, siguiendo el acto y disfrutando de la música a todo volumen.

Desde sus bandejas, el sacerdote reprodujo mensajes en la voz del fallecido papa Francisco por sobre pistas musicales.

«Caminemos juntos todos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes, no se haqan daño. Cuídense, cuídense la vida. Cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden a los niños, cuiden a los viejos. Y acérquense a Dios. Dios es bueno. Dios siempre perdona, Dios comprende, no le tengan miedo. Dios es Padre», sonó por los parlantes la voz del difunto sumo pontífice, lo que despertó el clamor de la multitud.

Francisco murió el 21 de abril de 2025 a los 88 años, tras complicaciones por una infección pulmonar, y su popularidad en Argentina -donde llegó a ser arzobispo hasta su elección al trono de San Pedro en 2013- no paró de crecer, además de instaurar un legado dentro de las diferentes ramas del catolicismo local.

Guilherme también incorporó a sus pistas electrónicas las palabras del actual papa León XIV, así como fragmentos de canciones de la banda británica Queen o el artista puertorriqueño Bad Bunny, mientras desde el escenario el espectáculo de luces iluminaba el cielo de Buenos Aires.

Más temprano este mismo sábado, el sacerdote DJ visitó el barrio popular Padre Carlos Mugica, en Buenos Aires, donde ensayó para su show de la noche junto a una compañía de danza organizada en la parroquia local.

Guilherme Guimaraes Peixoto, de 50 años, se ha consolidado como uno de los referentes más originales del panorama electrónico actual, con actuaciones en escenarios como el Cristo Redentor de Río de Janeiro, la Torre dos Clérigos de Oporto y festivales de renombre mundial como Afterlife, en Ibiza, o los festivales Medusa y Zamna.

Con su estilo propio, que combina narrativas sonoras y experiencias inmersivas, el padre Guilherme apuesta por tender puentes entre generaciones, espacios culturales y sensibilidades diversas.

Sus actuaciones en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa ante 1,5 millones de jóvenes y en otros escenarios internacionales han despertado el interés de medios internacionales. EFE

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