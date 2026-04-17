Gustavo Petro viajará el 24 de abril a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

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Barcelona (España), 17 abr (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha avanzado este viernes que el 24 de abril viajará a Caracas para reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En su intervención en ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE, Petro ha asegurado: «Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas».

Petro ha planteado la conveniencia de que el chavismo y el movimiento opositor formen durante «uno o dos años» un gobierno común, de «cogobernanza», en Venezuela para generar confianza entre ambas partes, y ha reivindicado una Venezuela sin la «maldición» del petróleo.

«Tienen que cogobernar un tiempo para darse confianza», ha dicho Petro, para quien esta etapa de uno o dos años permitiría desembocar luego en «unas elecciones libres de verdad», en las que aventura que podría aparecer» una alternativa para el país que defendiera no sustentar la economía en el petróleo.

Petro ha comentado que entre el pueblo venezolano existe «un gran temor» al regreso de la opositora María Corina Machado, por si decide acometer una «vendetta política».

Por ello, ha insistido en la conveniencia de generar confianza entre ambas partes antes de acudir a las urnas en unas elecciones libres.

Sin levantar las sanciones unas elecciones se llaman «extorsión», ha opinado, y ha añadido que los últimos comicios no fueron libres porque se celebraron con sanciones y porque la oposición no se pudo presentar.

Por otra parte, el dirigente colombiano ha abogado por no seguir dependiendo del petróleo, tampoco en Venezuela, y ha opinado que los yacimientos de ese país y de Colombia «matan a la humanidad».

«El petróleo es la maldición de Venezuela», ha sentenciado Petro, que ha añadido que la soberanía del país prácticamente no existe por el petróleo, pero si se escapa de esa fuente de energía «vuelve a la libertad».

En cuanto a sus relaciones con Venezuela, ha apuntado que no era «amigo» de Nicolás Maduro y que en una ocasión le animó a dejar el poder si el pueblo así lo quería. EFE

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