The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Guterres agradece a Uruguay sus contribuciones a las misiones de paz de la ONU

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Naciones Unidas, 25 sep (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, agradeció este viernes al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, su apoyo al sistema multilateral y sus «importantes contribuciones» a las operaciones de paz de Naciones Unidas.

Guterres y Orsi mantuvieron un encuentro en la ONU en el marco de la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el presidente suramericano intervino el jueves.

Ambos conversaron, según un comunicado de la secretaría general de Naciones Unidas, sobre «el liderazgo» de Uruguay en los organismos regionales y abordaron cuestiones de América Latina y el Caribe, incluido Haití.

Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Orsi defendió el diálogo, el multilateralismo y la búsqueda de salidas pacíficas de los conflictos y afirmó que ninguna nación «tiene el monopolio» de las soluciones.

El mandatario progresista criticó la indiferencia al dolor provocado por la guerra y el que generan el crimen organizado y el terrorismo. También, el que provoca un «un férreo bloqueo económico como el que sufre el pueblo cubano».

En el marco de su visita a la ONU, el uruguayo mantuvo también un encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten. EFE

ecs/gpv

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR