Guterres alerta del riesgo de que el mundo se divida en dos bloques enfrentados

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Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó este martes del riesgo de que se produzca una «gran fractura» global y el mundo se divida en dos bloques enfrentados con sistemas económicos, tecnológicos y de seguridad independientes e instó a las potencias a evitar los enfrentamientos y apostar por la cooperación.

En su discurso de apertura de la Asamblea General de la ONU, Guterres lamentó que las fracturas de los países enemistados se estén ensanchando y amenacen con convertirse en «un abismo».

El diplomático portugués señaló que el mundo se dirige hacia un sistema multipolar, pero puede hacerlo por dos caminos: el de la fragmentación y el enfrentamiento o el de la interdependencia, que, a su juicio, evitaría la ruptura global. EFE

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