Guterres denuncia que el alto el fuego en Oriente Medio es «un fuego menor»

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Naciones Unidas, 10 jun (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, denunció este miércoles que los acuerdos de alto el fuego vigentes en Oriente Medio son, en realidad, «un fuego menor» y alertó de los riesgos de que se convierta en «un fuego total».

«En el Golfo, el alto el fuego se parece más bien a un fuego menor, como hemos visto con la escalada de ataques y la retórica de las últimas 48 horas», lamentó Guterres en una sesión del Consejo de Seguridad.

Y añadió: «No debemos subestimar el riesgo de que ese fuego menor se convierta en un fuego total, o en otras palabras, en una guerra total».

El secretario general intervino en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la búsqueda de soluciones para lograr la paz en Oriente Medio que lideró Gustavo Petro, presidente de Colombia, país que este mes de junio ostenta la presidencia rotatoria del órgano.

Guterres aludió a la reciente escalada en Oriente Medio, a pesar de lo acuerdos de alto el fuego vigentes entre Estados Unidos e Irán y entre el Líbano e Israel.

El presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó este miércoles que está preparando otra ronda de ataques contra Irán tras bombardear varios puntos del sur de la República Islámica como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

«Oriente Medio se está sumiendo cada vez más en la crisis, y las consecuencias van mucho más allá de la región», aseveró Guterres. «Me preocupa profundamente que esto pueda desencadenar una reanudación total del conflicto».

El diplomático portugués lamentó las muertes en el Líbano, en Gaza y en Irán, así como las consecuencias que está pagando «la población de la región».

En este sentido, instó a todas las partes a esforzarse para lograr una paz duradera en la región.

«En lo que respecta a Oriente Medio, insto a este Consejo a que ejerza toda su influencia a favor de la solución de dos Estados, única vía hacia una paz justa y duradera en la región. No hay alternativa. Y no hay tiempo que perder», afirmó. EFE

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