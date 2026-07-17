Guterres y Xi debaten el futuro de la IA y abordan Oriente Medio y Ucrania

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Naciones Unidas, 17 jul (EFE). El secretario general de la ONU, António Guterres, se reunió este viernes en Shanghái con el presidente de China, Xi Jinping, con quien abordó la cooperación entre ambas partes y asuntos internacionales como la situación en Oriente Medio y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Guterres agradeció a Xi el «apoyo constante» de China al multilateralismo y a la ONU, según un comunicado de la organización, y destacó «la importancia de la cooperación» del país asiático con el organismo.

Durante el encuentro, el diplomático portugués reafirmó su compromiso con la reforma de Naciones Unidas, que debe llevarse a cabo, dijo, en plena conformidad con la Carta de la ONU y el derecho internacional, y respetando el equilibrio entre sus tres pilares: paz y seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos.

Guterres también destacó la participación de China en los debates internacionales sobre la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), un ámbito en el que la ONU busca avanzar hacia marcos de cooperación global.

El viernes, China lanzó una organización internacional de cooperación sobre IA con la participación inicial de una treintena de países, a medida que Pekín busca consolidar un papel de liderazgo sobre la gobernanza global de esta tecnología.

En un discurso en la inauguración de esa iniciativa, la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), Guterres reclamó que no se permita a «un puñado de países o empresas» controlar el futuro de la IA porque «debe ser la humanidad al completo quien dé forma a la tecnología que dará forma al futuro de la humanidad».

Durante la reunión entre ambos, Xi y Guterres intercambiaron puntos de vista sobre varias cuestiones internacionales y regionales de paz y seguridad, entre ellas la situación en Oriente Medio y la guerra entre Rusia y Ucrania, señala el comunicado, sin dar más detalles. EFE

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