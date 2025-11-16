Haití convoca elecciones presidenciales y legislativas para el 30 de agosto de 2026

1 minuto

Puerto Príncipe, 16 nov (EFE).- La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas en Haití se celebrarán el 30 de agosto de 2026, según el calendario electoral presentado por el Consejo Electoral Provisional (CEP) al Consejo Presidencial de Transición (CPT), se informó este domingo.

Una segunda vuelta debería celebrarse el 6 de diciembre de ese mismo año, de acuerdo con la información del CEP, que prevé que el país – que no celebra comicios desde hace casi una década- pueda contar con nuevas autoridades a partir del 20 de enero de 2027.

El CPT, formado el año pasado, había previsto en principio la celebración de elecciones para 2025 para dotar al país de presidente, senadores, diputados y alcaldes, ya que Haití cumplió el pasado 7 de febrero cuatro años sin un Gobierno electo en las urnas, en medio de una grave crisis, marcada por el deterioro de las condiciones humanitarias y de seguridad, y la inseguridad alimentaria. EFE

mm/mf/adl/vh