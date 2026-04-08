Hallan cinco cuerpos con disparos en la cabeza en una vía de provincia costera en Ecuador

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Quito, 8 abr (EFE).- La policía de Ecuador investiga este miércoles la identidad de cinco hombres hallados muertos con disparos en la cabeza en una carretera de la provincia costera de Guayas, en medio de la escalada de violencia que golpea al país pese al estado de «conflicto armado interno».

Los cuerpos de cinco hombres asesinados fueron hallados la madrugada de este miércoles a un costado de la vía Simón Bolívar-Jujan, en Guayas, provincia bajo estado de excepción y que fue una de las cuatro que estuvieron en toque de queda nocturno durante la segunda quincena de marzo, declarado para combatir las estructuras criminales, informó el portal Primicias.

Según testigos que llegaron al sitio conocido como ‘Tanque Amarillo’, todos los cuerpos presentaban impactos de bala en la cabeza, indicó el portal al señalar que fueron lanzados uno sobre otro en esta vía secundaria del municipio Simón Bolívar, que conecta zonas productivas.

Añadió que medios locales informaron que las víctimas fueron sacadas de sus viviendas ubicadas en el sector La Colombiana.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a 9.300 asesinatos, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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