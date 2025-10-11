Hallan cuerpo de uno de dos niños arrastrados por una corriente de agua en Tegucigalpa

Tegucigalpa, 11 oct (EFE).- El cuerpo sin vida de uno de los dos niños que el viernes fueron arrastrados por una corriente a causa de las intensas lluvias en Tegucigalpa, la capital de Honduras, fue hallado por socorristas este sábado, informó una fuente del Cuerpo de Bomberos.

Los menores fueron arrastrados por las agitadas aguas de una quebrada en el barrio Cantarero López y después de varias horas de búsqueda, uno de ellos, de doce años, fue hallado atrapado en un muro, según el informe del organismo de socorro.

La misma fuente indicó que continúa la búsqueda del segundo niño, de ocho años, primo del que fue hallado hoy.

Las lluvias intensas en Honduras han causado devastación en Tegucigalpa, dejando ocho muertos y llevando a la presidenta del país, Xiomara Castro, a declarar «estado de emergencia».EFE

