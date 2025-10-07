The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Hallan muerto al sacerdote que había desaparecido en el estado mexicano de Guerrero

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Chilpancingo (México), 6 oct (EFE).- El sacerdote mexicano Bertoldo Pantaleón Estrada fue hallado muerto este lunes en el estado de Guerrero (sur), tras dos días de haber desaparecido, según confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero.

En un comunicado, la FGE indicó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado cometido contra el sacerdote de la Parroquia de San Cristóbal, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Eduardo Neri.

La Fiscalía local detalló que agentes policiales y peritos acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, «con el objetivo de recabar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a el o los probables responsables».

El reporte del hallazgo de un cuerpo en la carretera federal Iguala-Chilpancingo ocurrió poco después de las 15:00 hora local (23:00 GMT), entre los puntos conocidos como Casa Verde y El Platanal.

El consejo pastoral de la Parroquia de San Cristóbal lamentó en un comunicado el fallecimiento del sacerdote, quien durante ocho años estuvo al frente del templo ubicado en la comunidad de Mezcala, perteneciente al mismo municipio.

«Pedimos que encomienden sus oraciones por su alma y para que la paz esté en nuestro estado», apuntó.

Asimismo, invitó a la comunidad a acudir al velorio del sacerdote, cuyo cuerpo llegará a dicha parroquia alrededor de las 20:00 hora local (04:00 GMT del martes).

Esta mañana, el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús Hernández González, informó de la desaparición del cura y solicitó la activación del protocolo de búsqueda.

De acuerdo con la ficha de búsqueda que activó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el sacerdote, de 58 años, fue visto por última vez el 4 de octubre pasado, en la comunidad de Azcala, municipio de Cocula.

La diócesis de Chilpancingo-Chilapa se ha manifestado constantemente en torno a pacificar la región, asolada por grupos delincuenciales.

Esta no es la primera vez que en Guerrero, uno de los estados que concentra más de la mitad de los homicidios dolosos en el país, ocurren crímenes en contra de los miembros de la Iglesia católica, pues en 2018 fue asesinado Iván Añorve Jaimes de la parroquia del poblado de Las Vigas, así como Germaín Muñiz García, quien era el párroco de Mezcala.

Ante la ola de violencia que azota al país, la Iglesia mexicana ha desempeñado un papel protagonista en el planteamiento de acuerdos para promover la paz en varias localidades de México, un posicionamiento que ha puesto en riesgo la seguridad y la vida de los integrantes del clero. EFE

fm/mjc/jrh

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR